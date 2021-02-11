〈Q4財報搶先看〉擺脫包袱營運體質改善 光寶科去年EPS可望寫20年新高

光寶科 (2301-TW) 陸續出售不賺錢事業體下，營運體質改善，去年營收雖較 2019 年衰退，但前三季 EPS 達 3.45 元，寫歷年同期新高，光寶科預期，第四季雙率表現都將優於 2019 年同期；外資預估，光寶科去年全年 EPS 將達 4.6-4.8 元，可望改寫 20 年來新高。

光寶科去年受到出售 SSD 事業影響，全年營收 1571.07 億元，年減 11.71%。不過，前三季稅後純益 80.08 億元，較 2019 年成長 15%，每股純益 3.45 元。

光寶科去年第四季包括 LED 光電產品與電源管理產品，受惠 5G、AIoT 與遊戲產品相關應用需求穩定成長，帶動營收達 414.35 億元，小幅季增 0.25%。光寶科並看好，疫情帶動的居家辦公需求，至少會持續到今年中旬。

美系、歐系外資均認為，光寶科受惠伺服器電源供應及 LED 需求成長，今年營運展望樂觀。美系外資指出，伺服器需求反彈，將刺激光寶科雲端事業加速成長，目前光寶科有 26% 營收來自雲端伺服器，估今年成長幅度達 23%。

另一方面，外資指出，光寶科光電產品在 LED 元件不可見光、5G 基地台、工控應用，與民生醫療、消毒與淨化 UV LED 等需求提升下，加上 LED 車用照明打入歐系汽車鏈，產品出貨將同步成長，估今年光電產品營收將成長至少 1 成。