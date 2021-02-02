〈焦點股〉IC設計股全面噴漲 聯發科飆天價、祥碩躋身2000元俱樂部

在台積電 (2330-TW) 登高一呼下，半導體護國群山今 (2) 日全面噴出，推升台股盤中大漲逾 400 點，其中，聯發科在買盤簇擁下，一度衝上 952 元歷史天價，整體 IC 設計族群買氣強強滾，力旺強勢亮燈漲停，高速傳輸 IC 廠祥碩也躋身 2000 元俱樂部成員。

聯發科 (2454-TW) 非手機業務報捷，日前傳出打入蘋果旗下耳機廠 Beats 供應鏈，今天再趁勝追擊，推出全新 5G 數據晶片 M80，支援毫米波和 Sub-6GHz 雙 5G 頻段，並支持 SA 和 NSA 組網，盼搶攻北美市場，在買盤湧入下，推升聯發科盤中大漲近 5%，一度來到 952 元，續創歷史新高。

由於半導體晶圓產能嚴重吃緊、供不應求，隨著第二波漲價潮再起，以晶圓價格計算權利金收入的矽智財廠力旺 (3529-TW) 可望直接受惠，法人估第一季營收續創新高，全年營收及獲利也將同寫新猷。力旺今天股價強勢攻上漲停，來到 781 元，逼近 25 日盤中創下的歷史新高 782 元。

因應晶圓代工廠、封測廠陸續漲價，MCU 廠盛群 (6202-TW) 昨日在法說會上宣布，4 月 1 日起，所有 IC 類產品全面調漲售價 15%，以反映成本增加，預估上半年營收可望逐季成長，全年估增逾 1 成，可望再創新高，獲利也持穩向上。盛群今日早盤反映利多，一度大漲逾 5%，來到 77.7 元，但漲勢隨即收斂，陷入震盪整理走勢。

IC 設計股今日匯集多頭人氣，除了力旺、凱鈺亮燈漲停外，包括聯詠、瑞昱、義隆、創意、立積、揚智、新唐等，盤中也有 2-5 的漲幅。高價股同步獲資金追捧，股后矽力 - KY 營運展現高成長潛力，獲得法人青睞，今日股價延續漲勢，拉近與大立光的差距；祥碩早盤攻高站上 2000 元大關，一度衝上 2140 元，創歷史新高。

祥碩 (5269-TW) 2020 年受惠大客戶超微在桌機市占率快速攀升，為其代工的晶片組銷售也熱絡，加上自有品牌事業搭上中國去美化浪潮，取得多家中國客戶訂單，去年營收爆發，一舉創歷史新高，朝 70 億元大關靠攏，今年營運可望續創新紀錄。