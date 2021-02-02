

◆盤勢分析

1. 週一 (1 日) 散戶主導的軋空勢頭轉向白銀，恐慌指數 VIX 走跌，市場將目光轉向財報季，亞馬遜和 Alphabet 於週二發布財報前走高，美股四大指數收紅，其中非必需消費品、科技股表現最佳，終場美股四大指數漲幅介於 + 0.76~+3.91%。特斯拉 + 5.83%、蘋果 + 1.65%、Cree+12.92%、台積電 ADR +4.23%、聯電 ADR +2.98%、日月光 ADR +3.9%。

2. 雖上週五美股四大指數持續修正，但在台股短線跌幅不小之下，週一台股以小漲 38.25 點的 15,176.56 點開出，早盤雖兩次翻黑，但在美股期貨跌幅縮小並翻紅下，指數在 2330 台積電、2454 聯發科、2379 瑞昱等權值股帶動下震盪走高，終場加權指數以上漲 271.78 點的 15,410.09 點作收，漲幅 1.80%，成交量 2,764.80 億元。三大法人合計買超 147.95 億元：外資買超 145.87 億元、投信賣超 3.89 億元、自營商買超 5.97 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價漲量縮，短線反彈格局，若反彈持續量增則有利指數走高。

(2)、均線：近期指數沿 5 日線下跌，若能突破 5 日線，短線轉強，有機會回補 1/28 在 15557~15642 點的空方缺口。

(3)、技術指標：日 KD 在 1/15 出現死亡，K 值在 1/22 跌破 80 走弱至今開始小幅上揚，留意黃金交叉買訊何時出現。

4. 櫃買指數: 開高震盪走高，收在 180.39 點，漲 0.47%，守穩季線，有機會挑戰 5 日線反壓。

5. 觀盤重點：週一台股跌深反彈，挑戰 5 日線壓力，若能突破 5 日線，短線轉強，將回補 1/28 在 15557~15642 點的空方缺口，若回補完此空方缺口，將有利於台股的後勢，可留意黃金交叉買訊何時出現。

6. 車用晶片短缺，美、日、德政府紛紛向台灣求援，2330 台積電、2303 聯電急撥產能，以「超級急件」（super hot run）生產車用晶片之際，傳出國際車用晶片廠為求取得更多貨源，對晶圓代工廠提出再加價 25% 至 30% 的條件。這將使得第 2 季晶圓代工報價漲勢再擴大。

7. 晶圓代工產能嚴重吃緊，晶片廠忙著卡位產能之際，又有國際車用晶片大廠透過加價等方式加入搶產能，國內消費性 IC 設計廠積極備戰，尤其聯電產能被客戶搶翻天，不少在聯電投片的消費性 IC 設計公司為了能跟上加價取得代工產能需求，同步調整晶片報價反映成本，IC 設計業再掀漲價潮。據外資調查， TDDI（觸控暨驅動整合 IC）和 DDI（面板驅動 IC）報價將在 2、4 月進行兩次漲價，幅度都上看雙位數。台灣相關業者包括 3034 聯詠、3545 敦泰、8016 矽創等。

8.2382 廣達去年筆電出貨 5,980 萬台，創歷史新高，法人預估，廣達今年持續受惠遠距商機所帶動的筆電成長，預估今年筆電出貨將成長 18%，達 7,000 萬台，並拿下七成的 Chromebook 訂單，穩居龍頭寶座。

