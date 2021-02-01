2020年數位相機出貨量年減42% 無反首超單眼

日本相機影像器材工業協會 (CIPA) 週一 (1 日) 公布最新統計數據，2020 年的數位相機全球出貨台數較 2019 年減少 42% 至 888 萬台。智慧型手機侵蝕市占，外加肺炎疫情所導致的活動停辦及民眾減少外出，都是出貨量大幅減少的背後主因。

以數位相機的產品區分來看，無反相機報年減 26% 至 293 萬台，單眼相機報年減 47% 至 237 萬台。這也是無反相機的全年出貨量，首度超越了單眼相機。

從各國市場的表現來看，歐美日的減少率超過 4 成，亞洲地區除了日本、中國以外的市場則是幾乎減半。而在中國市場只出現年減 17%。

觀察全球的數位相機出貨台數，以往在 2010 年的時候達到高峰，當年的出貨數量高達 1 億 2146 萬台，然而直到如今只剩下 1/14 左右。

另外在 2021 年的出貨展望方面，預估年增 7% 至 953 萬台，無法恢復到疫情前的出貨水準。預測輕便型數位相機的出貨量年減 2% 至 351 萬台，單眼及無反相機的合併出貨量預估年增 13% 至 602 萬台。

此外，2020 年的數位相機出貨金額報年減 28% 至 4201 億日圓。

目前日本的數位相機大廠都將研發資源集中在無反相機上頭，這也是因為當前無反相機較受消費者們青睞。

根據日本研調公司 Techno Systems Research(TSR) 的調查數據，在 2020 年前三季的無反相機市占率方面，索尼 (6758-JP) 以 35% 的市占率奪冠，第二名是佳能 (7751-JP) 的 30%。單眼相機市占第二的尼康 (7731-JP) 只拿到 8% 不到，富士軟片 (4901-JP)12%，奧林巴斯 (7733-JP)8%。