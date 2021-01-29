〈央行抓到炒匯糧商〉彭博：台灣央行調查糧商炒匯事件 德意志銀行等外商銀行涉入

據《彭博》引述消息來源報導，台灣喧騰逾半年的國際大型糧商炒匯事件，涉及糧商包括嘉吉 (Cargill)、路易達孚 (Louis Dreyfus) 等，外商銀行則為德意志銀行、花旗集團、摩根大通、渣打。

據一位知情人士表示，ING 及澳盛銀行 (ANZ) 也在央行調查之列。

據央行上周公佈的細節，共有八家糧商及六家外商銀行被指涉入此案，截至去年 7 月共累積高達 110 億美元的預售遠期外匯部位。

台灣央行先前表示，這些遠期外匯部位背後都違反了實需原則，影響外匯市場穩定。央行將處罰其中四家銀行，預計農曆年前發出處分書給銀行，另外兩家銀行結案不處罰。

糧商不在央行管轄範圍內，但相關資料將移送給財政部及金管會等其他行政機關，調查稅務在內的其他疑慮。

對於彭博詢問在新聞稿之外的細節，台灣央行未予以回應。

德意志銀行、摩通大通、花旗、澳盛及嘉吉均拒絶評論。一位渣打的發言人士在電郵中稱無法進一步評論，因為事涉監管程序。ING 未回應。路易達孚稱台灣監管單位尚未聯繫該公司並拒絶進一步回應。

根據央行公布的細節，這些跨國糧商在台灣設立公司的資本與營運資金多數僅數百或數十萬元台幣，而且有半數是在 2018 年之後設立，雖稱要拓展台灣市場，但實際進出口金額多為零或僅數萬元台幣。

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