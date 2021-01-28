〈國內新冠疫情升溫〉雙鐵禁飲食 陳時中：本周是緊張觀察期

國內今 (28) 日有 2 例 COVID-19 境外移入個案，本土疫情連續 4 天零確診，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，疫情應該是朝正向發展，但本周還是緊張的觀察期，為了防堵病毒蔓延，高鐵、台鐵將禁止飲食，高鐵春節疏運也取消自由座，改全車對號座。

部立桃園醫院日前爆發群聚感染事件，累計 15 人確診，其中 2 例 (案 889、890) 感染來源不明，指揮中心表示，經過基因定序後，案 889 病毒株與最初的感染源案 812 帶有同樣二大突變，研判屬於同起感染事件。

陳時中表示，目前本土疫情應該是朝正向發展，但還是無法鬆懈，本周是緊張的觀察期，一切要等到 2 月 4 日監測點過後，會再進行全院採檢，包括留院及院外所有員工。

交通部航政司長何淑萍表示，春節疏運 2 月 8 日至 16 日，高鐵取消自由座，改為全車對號座銷售。高鐵、台鐵禁止飲食，但有喝水、哺乳需求者除外，確切實施時間會盡速公告；海空運輸及公路客運也將比照辦理。

此外，針對農曆春節前夕的返鄉人潮，內政部次長陳宗彥指出，昨天應是高峰的最後一天，今天入境旅客大幅下滑，防疫旅館至昨天為止入住率約 76%，每天都還有約 1000 間的空房可供訂住，量能足以因應歸國人潮。