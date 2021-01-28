鴻海攜UL 深圳龍華廠區打造零廢示範基地

全球安全科學專家 UL 今 (28) 日宣布，與鴻海集團 (2317-TW) 簽署合作備忘錄，鴻海將引進 UL 的 Turbo Waste 廢棄物管理及認證系統，將深圳龍華園區打造成「零廢園區」的示範基地。

鴻海為推動電子產業供應鏈的工廠廢物減量化、資源化和無害化，開始著手廠區的廢棄物減廢管理，並結合 UL 以加強其支援品牌商提升全產業鏈的環保管理。導入 UL 系統後，鴻海的廢棄物管理將實現公開化與資訊化，可即時掌握各種廢棄物的產出量及轉化率，並追蹤改善。

UL 表示，此次與鴻海合作，有助於響應中國新環保法令，將固體廢棄物納入環保管理中，藉由 UL2799 廢棄物零填埋標準的採用，同時在鴻海廠區導入 UL Turbo Waste 系統，將工業園區廢棄物管理資訊化，並以此做為減量依據，樹立產業標竿，最終完成「Zero Waste 零廢園區」目標。

UL 資深副總裁 Alberto Uggetti 表示，UL 在廢棄物管理上擁有專業知識，能協助企業實現永續發展目標。鴻海在廢棄物管理上的實踐經驗也將為電子產業的其他企業提供寶貴的參考，為更多走在永續發展道路上的企業指引方向。

鴻海董事長特助洪榮聰表示，鴻海在環境保護的角色已從追隨者演變為開創者，會持續與客戶及技術領先的環保機構展開前瞻性的合作計劃。此次與 UL 合作先把龍華園區打造成零廢示範廠區，再複製推廣到全球各廠區，往後將會有更多綠色生產及智能製造相關的環保專案推出。