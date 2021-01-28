〈焦點股〉光學族群搶鏡 大立光領軍撐盤站回3000元

受美股周三重挫拖累，台股今 (28) 日電金傳齊挫，一度崩跌逾 300 點，但光學族群表現相對抗跌，股王大立光力抗賣壓，盤中漲逾 1%，重返 3000 元整數大關，先進光、亨泰光也強勢攻上漲停。

大立光 (3008-TW) 去年每股賺進 182 元，創歷史第 3 高，但第四季及全年稅後純益年減逾一成，由於客戶高階鏡頭升級腳步減緩，使得今年首季展望保守看待，日前屢遭外資圈下修目標價，大多持賣出態度，不過，大立光今日止跌反彈，扮演撐盤要角，早盤翻紅一度漲至 3035 元。

大立光狀告先進光 (3362-TW) 侵權案備受業界關注，大立光求償金額高達 140 億元，但一審僅判賠 60 萬元，市場認為判決結果對先進光相對有利，先進光今日股價續揚，早盤攻上漲停，來到 41.25 元，創逾半年來新高。先進光去年 12 月營收 3.4 億元續創新高，且優於市場預期，主要受惠指紋辨識 (FOD) 應用於 NB 新品順利出貨，本季展望仍樂觀看待。

佳凌 (4976-TW) 受惠車用、視訊及大型攝影鏡頭市場需求強勁，訂單能見度看至今年上半年，去年 12 月營收繳出 1.62 億元，年增 106.23%，推升第四季營收達 5.05 億元攀峰，法人看好佳凌有望連二季獲利。佳凌日前股價一度衝上百元，創歷史新高，歷經多日盤整後，今日再度獲買盤青睞，盤中漲逾 4%，最高來到 92.2 元。

亨泰光 (6747-TW) 蜜月行情犀利，19 日掛牌上櫃後，股價連日狂飆，今日再度亮出漲停，站上 200 元大關。亨泰光去年獲利亮眼，今年可望持續成長，由於亞洲近視問題近年持續惡化，亨泰光主力產品為可達到「近視控制」效果的角膜塑型片，且在兩岸皆有證照，因此備受法人青睞。

盤面上，僅剩零星題材股獲資金點火，光學族群表現相對有撐，包括亞光、玉晶光、新鉅科、今國光等，盤中也都有 1-3% 的漲幅。