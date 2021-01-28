◆盤勢分析

1. 聯準會 (FED) 週三宣布維持基準利率和資產購買步伐不變，警告美國經濟正在放緩，未來經濟發展的道路不僅取決於新冠病毒，而且還將取決於疫苗接種的進展。波音財報令人失望、投機性交易活動加劇，週三美股下跌，跌幅介於 2.05 至 5.17％，美股四大指數短期回檔整理。由於 iPhone 12 強勁銷售推助，APPLE 盤後公布的最新財報輕鬆超越分析師預期，營收為 1114.4 億美元，每股純益為 1.68 美元。APPLE 下跌 0.77%，TESLA 盤後公布最新財報，每股純益為 0.80 美元，低於預期，TESLA 下跌 2.14%，影音遊戲廠商 GameStop 暴漲 134.84%，Alphabet 下跌 4.67%，台積電 ADR 下跌 3.88%。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

（2）、均線：支撐為 15,300 點至 15,400 點，壓力為 16,200 點至 16,300 點。

（3）、技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值大於 50，短線偏多整理。

3. 櫃買指數周三終場上漲 0.74%，收在 186.74 點以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 182 點附近，壓力為 190 點左右，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值在 50 上下，短線整理。，近日 2330 台積電漲勢休息，中小型股表現空間或有機會放大。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在月線之上，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，我們認為近期選股方向為半導體、電動車、被動元件、金融等。。

5. 國發會 27 日公布景氣燈號指出，在台股走高、企業信心上揚帶動下，2020 年 12 月景氣全面轉好，亮出代表趨熱的黃紅燈，這是近十年首見的黃紅燈，此外，領先指標連續第八個月上揚，累計升幅已逾 10％，景氣向上趨勢明顯，研判黃紅燈不會只是曇花一現。

6. 晶圓代工龍頭 2330 台積電赴美設廠計畫已獲投審會核准，預計今年於美國亞利桑那州動工興建一座 5 奈米 12 吋晶圓廠，2024 年開始量產。業界傳出，台積電已對此展開內部罕見的大規模徵才計畫，預計由台灣徵求有意願赴美國廠工作的員工 800～1,000 人，且開出本薪加倍（需簽約 4 年）、住房與汽車補助等優渥條件作為配套。

7.2454 聯發科 2020 年第四季及全年財報出爐，其中第四季稅後淨利達 149.57 億元，創單季歷史新高水準，累計 2020 年全年稅後淨利為 414.39 億元，創下 2015 年以來新高。展望 2021 年，聯發科指出，2021 年仍是營收強勁成長的一年，且毛利率有信心維持在 43～44％水準，代表營業淨利有望持續強勁提升。為持續深入研發，聯發科今年預計將投入研發經費約在 30 億美元之譜，持續擴大研發上的能量。

8. 聯電（2303）昨（27）日舉行線上法說會，公司預期本季產能利用率、晶圓出貨量、平均銷售價格（ASP）都將較去年第 4 季提升，但也示警新台幣強勢對整體營運的影響，預期超過半數的營收成長幅度都將因為新台幣升值而消失。

9. 旺宏（2337）昨（27）日公布去年獲利年增 77%，每股純益 2.9 元。展望後市，旺宏總經理表示，各類電子產品應用需求強勁，目前看來，「今年還看不到烏雲」，旺宏所有產品線都很正面，應該是很好的一年。