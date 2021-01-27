王品桃園20家店內用受影響 營運仍維持平穩

部立桃園醫院新冠肺炎群聚感染恐有擴大疑慮，連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (27) 日表示，由於桃園民眾提高防護意識，在桃園市 10 個品牌、20 家門店近期內用表現略受影響，所幸外帶、外送增加，整體營運仍維持平穩。

王品指出，在桃園市共有 20 家店點，近期受疫情干擾，內用略受影響，不過，由於外帶和外送詢問度變高，整體營運仍維持平穩，將擴大推外帶外送優惠挺桃園。

王品強調，為因應外送需求，外送袋除了品牌識別包裝，袋子上也設有安心卡，詳細紀錄餐點製作人的姓名、製作餐點時的體溫、以及洗手步驟叮嚀、線上顧客滿意度調查等，力拚藉由各項防疫策略，提升消費意願。

王品進一步說明，目前集團全體同仁嚴守防疫四步驟，包括門店人員、內場主廚每日營運前落實執行量體溫、 戴口罩、勤洗手等消毒程序；服務同仁在胸前配戴今日體溫表；每 60 分鐘定時消毒各項用餐設備；座位區以 75% 稀釋酒精完成消毒。

法人認為，目前並未明顯觀察到本土疫情的不確定性衝擊餐飲市場，由於去年上半年是餐飲業最艱困的時期，今年上半年餐飲營運表現優於去年同期應無虞。

而王品今年在台的展店計畫以火鍋品牌為主，火鍋因採半自助式，有助減少人力成本，而在中國，王品正持續以舊店換點或進駐較好的店位，提升營運體質，整體獲利動能持續升溫可期。