【群益投顧】指數開高後多次來回震盪，部分電子股強勢反彈，傳產類股也有表現，後市仍待整理

一、盤勢分析

美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 利率會議開始，預計 Fed 將維持基準利率和購買資產不變。國際貨幣基金 (IMF) 更新《世界經濟展望》，預計在新冠疫苗加速推動下，全球經濟擴張加快，2021 年全球 GDP 成長率達 5.5%，比去年 10 月預測提高 0.3%。全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，全球確診數已飆破 1 億例，死亡數突破 214 萬例。台股開高盤後來回震盪，尾盤走高但漲幅縮減，台積電連四天下跌，但跌幅已收斂，同致、愛普、廣宇、華晶科、宏碁、乙盛等漲停，IC 設計、矽晶圓、3C 代工、連接器、工業電腦等族群走強，傳產類股中汽車、航空、自行車、高爾夫球等相對強勢。收盤指數上漲 42 點，漲幅 0.27%，收在 15701 點，成交量降為 2915 億元。

二、盤勢預估

台股指數連三日下跌近 500 點後今日反彈收高，但盤中震盪幅度不低，指數目前落於 3 日線及 12 日線之下，差距不大，若能整理後儘快翻上，則仍為強勢格局，否則若 12 日線也下彎，則向下整理時會拉長，追高宜慎。

宏碁 (2353)2020 年第四季營收 826 億元季增 3.2%，年增逾 34%、刷新近 6 年來單季新高，2020 年全年營收 2770 億元，年增 18.3% 的成長幅度創近 6 年來新高，也優於市場預期。

連接線束大廠貿聯 - KY(3665)2020 年 12 月營收 19.98 億元，年增 7.6%，為歷年同期新高，第四季營收達 62.98 億元，季增 4.1%、年增 7.6%，亦為單季新高水準。2020 年累計營收 225.8 億元，年減 2.3%。除電池電源管理線束為特斯拉主力供應商外，兩家美系新創電動車品牌訂單，將於 2021 年上半年陸續貢獻營收。全年營收可往出現雙位數成長。

緯創 (3231) 筆電出貨在 2020 年第四季單月皆達 200 萬台，12 月更衝上 230 萬台高峰，全年筆電出貨量 2，035 萬台。伺服器、桌機及顯示器類等三大產品 12 月出貨分別達 23 萬、90 萬及 130 萬台，優於預期表現。第四季營收 2，325 億元為全年高峰，2020 全年度營收 8，450 億元，年減 3.8%。

和碩 (4938) 為特斯拉儀表中控台組裝廠，近期傳出打入特斯拉充電樁供應鏈，可望於第三季進入量產。特斯拉去年出貨量逼近 50 萬台，年成長率 36%，市場預估，2021 年出貨量有望上看 84～100 萬台，成長幅度頗大，和碩可望受惠。

三、強勢股

電子：

和碩 (4938)、晶心科 (6533)、廣宇 (2328)、宏碁 (2353)、家登 (3680)。

非電：

巨大 (9921)、美利達 (9914)、同致 (3552)、台聚 (1304)、裕隆 (2201)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據