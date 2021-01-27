〈中研院抗新冠用藥〉篩選5種現有藥物老藥新用 肺部病毒量降低逾7成

中央研究院透過老藥新用方式，從現有藥物與保健品中篩選出 5 種具有抑制新冠病毒活性效果的潛力藥物，包括西藥的抗瘧疾藥物美爾奎 (Mefloquine) 與抗愛滋病藥物奈非那韋 (Nelfinavir)，保健品中草藥靈芝多醣體 RF3、全株薄荷及全株紫蘇萃取物，依據動物試驗來看，可降低肺部病毒量 7-9 成。

基因體研究中心主任洪上程表示，去年疫情開展初期，團隊號召建立抗疫平台，展開藥物篩選和作用機制探討；首先收集市面上 2855 個被美國食藥局 (FDA) 核准使用的人類或動物用藥，以及從傳統草藥典籍中挑選出近 200 種具治療病毒感染效力的藥材，所有用藥經 P3 實驗室進行抗病毒感染初步測試後，再篩選出 15 個藥物進入倉鼠動物試驗，藉此偵測藥物抑制病毒效果。

研究發現，倉數在 24 小時體內病毒量快速上升、48 小時病毒量到達頂點，使用抗瘧疾藥物美爾奎寧、抗愛滋病藥物奈非那韋、靈芝多醣體 RF3、全株薄荷及全株紫蘇萃取物等 5 款現有藥物及保健品，具有抑制病毒活性效果，肺部病毒量平均降低 7-9 成。

臺大藥學系教授梁碧惠指出，此 5 款藥物雖然在細胞及動物實驗中，皆展現抗病毒活性效果，但是各自攔截病毒的時間點和方式不盡相同，確切機轉仍需進一步釐清，目前已知奈非那韋透過抑制蛋白酶活性，可阻止病毒進行組裝複製。