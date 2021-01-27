〈貴金屬盤後〉靜待Fed決議 黃金連4跌 逾8個月最長跌勢

週二 (26 日) 交易，黃金期貨價格連續第四個交易日收低，為 8 個月以上最長連續跌勢。

此間適逢 Fed 會議第一天，該會議週三將做出結論，可能會披露疫情期間美國經濟健康狀況的進一步看法。

都柏林 GoldCore 貴金屬服務主管 Stephen Flood 表示，「貨幣寬鬆將是這段時間主要主題，尤其是經濟籠罩在新冠疫情與其後果的這段時間。2、3 月間新冠變種病例惡性上升可能會考驗整個經濟，因此會證明現階段『討論縮表』的傳聞還太早了。」他暗示黃金有潛在支撐力。

「廣泛市場 (投機者) 都在尋求肯定，亦即 Fed 不會說也不會做任何胡亂改變當前市場支撐力的事情。」

2 月交割的黃金期貨價格下跌 4.30 美元或近 0.2%，收每盎司 1850.90 美元。

FactSet 數據顯示，目前的連 4 日走跌為繼去年 4 月 30 日以來，交易最活躍契約最長跌勢，當時為連 5 日下跌。

自開年以來，黃金 2 月契約價格一直介於 1817 美元至 1824 美元區間，其第一個通知日在 1 月 29 日週五，到期日為 2 月 24 日。

3 月白銀期貨價格上漲 5 美分或 0.2%，最終收每盎司 25.538 美元。

黃金交易一直對政府進一步支出的預期很敏感，因為拜登政府計畫推行 1.9 兆美元新冠疫情紓困方案，市場視其有利黃金。Axi 首席全球市場策略師 Stephen Innes 表示，「假使這紓困方案越順利通過，對黃金就越有利。」

美元走疲和公債殖利率的波動也影響黃金走勢。但在央行方面，市場重點還是在週三的 FOMC 決議。

「會支撐黃金的應該是 FOMC 會議，而不是新消息。」

「強勁的 GDP 數據可能會提升公債殖利率而使黃金承壓，但有助於白銀和白金族金屬。」美國第四季 GDP 數據將於週四發佈。

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