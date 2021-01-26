〈貴金屬盤後〉Fed會議前夕 美元轉強 黃金連3日收低

週一 (25 日) 交易，黃金期貨價格連續第三個交易日收低。Fed 本週將召開貨幣政策會議，在此前夕，公債殖利率回落，美元轉強。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，「在本週 Fed 召開貨幣會議政策之前，週一黃金價格最初走高，疫苗和封城消息令全球更多財政和貨幣刺激方案出台的前景更明確。在 Fed 週三做出為期 2 日的會議決議前，黃金可能會收在 1850 美元至 1900 美元區間。」

他提到，黃金前景依然看漲，主要因為 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 和財長提名人葉倫 (Janet Yellen) 的鴿派承諾。「接下來幾週對財政談判相當重要，可能成為黃金短期前景的關鍵。」

2 月交割的黃金期貨價格下跌 1 美元或近 0.1%，收每盎司 1855.20 美元，盤中低點曾達 1846.20 美元。上週黃金上漲 1.4%。

3 月白銀期貨價格下跌 7 美分或 0.3%，最終收每盎司 25.484 美元。上週白銀上漲 2.8%。

黃金下跌之際，美元再次上漲，Moya 表示，「原因是歐洲不斷出現負面消息，使歐元急劇下跌。」黃金收盤時，ICE 美元指數上升 0.1% 至 90.36，高點曾達 90.519。

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 提到，「股債市出現迴避風險的情緒，有助於支撐美元，使得美元計價的黃金和白銀價格下滑。」

然而，由於公債殖利率走低，「減弱了黃金部分看跌觀點，黃金過去幾個月一直疲於尋找方向，現在可能即將反彈，」

10 年期公債殖利率在 1.05%。公債對歐洲新冠疫情做出反應，越來越多人擔心歐元區出現雙底衰退，因為大眾擔心可能必須為了防疫而延長執行封鎖措施。

債券殖利率下降有利於不孳息的黃金。

黃金交易者也在等待美國經濟數據，週四預計公布 GDP 數據。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 報告寫道，「可以肯定的是，黃金本週可能出現更大波動，最有可能影響黃金價格的事件將是 GDP 數據。」

黃金市場也在衡量拜登總統提出的 1.9 兆美元新冠疫情紓困方案前景，以及 Fed 對其流動資金計畫更進一步的前瞻指導，這些計畫一直是金融市場支撐力。

其他金屬商品交易

3 月交割的銅期貨價格上漲 0.1%，收每磅 3.6295 美元。

4 月交割的白金期貨價格下跌 0.6%，收每盎司 1104.70 美元。

3 月交 割的鈀金期貨價格下跌 0.8%，收每磅 2346.90 美元。

Sevens Report Research 分析師表示，「對工業和貴金屬重要的是，只要美元長期走低的趨勢持續，以及刺激措施激起成長和通膨預期得以維持，這些金屬應該就能在 2021 年持續上升趨勢。」