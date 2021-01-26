〈美股盤前要聞〉拜登力求新紓困案通過 美股期貨波動

美國、歐洲新冠肺炎疫情持續嚴峻，拜登政府尋求通過新一輪紓困案。美股期貨在週二 (26 日) 呈現波動。

1. 拜登對協商 1.9 兆美元刺激案持開放態度

美國總統拜登周一 (25 日) 表示，願就 1.9 兆美元新紓困案計畫進行談判，以尋求兩黨點頭通過，且為求過關不排除使用預算和解程序，但預估可能要等好幾周才會有結果。美股期貨在週二波動，道瓊期貨升 0.16%，標普 500 期貨漲 0.01%，斯達克 100 期貨跌 0.09%。

拜登在記者會上表示：「我願意就新紓困計畫進行談判，能否縮短談判時間至關重要。直到我們協商到最後為止前，我不期望我們將提前知道是否已達成協議、或者有多大可能性能通過。預估可能要幾個星期後才會有結果。」

針對是否使用和解程序放棄尋求共和黨共識、僅考慮民主黨支持一事，拜登表示將交由舒默和眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 決定，使用此和解程序的決定權將取決於談判如何進行。

參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 則表示，他目標在 3 月中旬前，即上一波紓困的失業救濟金截止前，確保新一輪紓困計畫能夠通過。舒默的言論也顯示可能動用和解流程加速新紓困案過關。

2. 蘋果宣布人事異動 或與 Apple Car 或 AR 頭戴裝置有關

美國蘋果公司 (AAPL-US)25 日 (週一) 宣布，該公司負責硬體業務的 Dan Riccio 已離開目前職務，未來轉任公司內部全新專案的舵手，引人聯想或許與 Apple Car 或 AR、VR 頭戴裝置有關。

Riccio 從 2012 年開始擔任蘋果公司硬體工程的資深副總裁，不僅負責 iPhone、iPad 及 Mac 研發，也參與 AirPods、HomePod 等音響產品的硬體開發。

根據蘋果公司所公開的資料，Riccio 的全新職位是工程部門副總裁，將為執行長庫克 (Tim Cook) 直接管轄的全新專案效力。

雖然蘋果公司沒有提及 Dan Riccio 全新職務的具體工作內容，但目前該公司推動至少兩項重大硬體季畫，一個是自動駕駛電動車，另一個則是 AR(擴增實境)、VR(虛擬實境) 的頭戴裝置，最新人事異動引發不少聯想。

3. Moderna：疫苗對英國和南非變種病毒有效

美國製藥公司莫德納 (Moderna)(MRNA-US) 周一 (25 日) 表示，自家疫苗將能對抗在英國和南非發現的變種病毒，不過針對南非的變種病毒株的抗體反應可能減弱，預防起見，將進行追加劑量的新測試。Moderna 股價收盤大漲 12%。

Moderna 表示，自家疫苗針對英國變種病毒株的抗體反應未減弱，對南非病毒株的抗體反應則減弱，但相信目前兩劑的方案依然可以提供保護效力。

Moderna 正在研究未來推出「追加劑量」(booster shot，或加強注射) 的可能性，一旦有證據顯示現有疫苗對南非病毒株效力下降，就能加以改善。追加劑量可能是利用現有疫苗，也可能是針對南非變種病毒設計新的疫苗。

4. 拜登宣布車隊全換成電動車

美國總統拜登周一 (25 日) 矢言將美國政府約 65 萬輛轎車與卡車車隊更換為電動車，將重點聚焦在振興汽車產業、零件美國化以及可再生能源轉型。

拜登周一簽署「購買美國貨」的行政命令後表示：「聯邦政府擁有大規模的車隊，我們將用美國工人製造的電動車來代替目前這些車輛。」

此舉意味著美國政府若要更換車隊可能需要斥資逾 200 億美元，但全面採用美國製造的電動車所費不貲且耗日費時。目前美國只有特斯拉 (TSLA-US)、通用汽車 (GM-US)、Nissan 於美國製造電動車，福特 (F-US) 與其他車廠也計劃宣布在美設廠。

5. 葉倫正式成為美國史上首位女財長

美國參議院周一 (25 日) 以壓倒性票數批准葉倫出任美國財政部長，使這位前聯準會 (Fed) 主席成為美國史上第一位女性財長，她將負責協助推動拜登政府 1.9 兆美元刺激計畫、評估對中國的制裁政策，並強化金融監管。

參院以 84 對 15 票通過這項人事案，是葉倫第五度擔任聯邦政府重要公職；反對票全來自共和黨人，理由多與美國總統拜登 1.9 兆美元財政刺激的疑慮有關。她上周在參院財政委員會聽證會後獲得一致支持，預告此案順利在參院過關。

葉倫上任後將負責協助 1.9 兆美元財政刺激、對中貿易政策等重大政策。她在擔任聯準會 (Fed) 主席任內以善於凝聚共識聞名，居間協商的長才在兩黨分立之際格外重要。