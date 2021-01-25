美商鏈通攜拍付國際 擴增Pi拍錢包支援跨境支付

美商鏈通科技 (TBCASoft) 與拍付國際今 (25) 日共同宣布，拍付國際旗下子公司 PChome 國際連將加入 HIVEXTM 行動支付平台，屆時，由國際連推出的全新電子支付品牌 PiPlus，將擴增目前 Pi 拍錢包的功能，支援跨境支付服務。

HIVEXTM 是由鏈通開發的開放式行動支付平台，讓全球不同的行動支付業者彼此間可以執行即時的跨國界、跨機構交易，為行動用戶帶來更好的消費體驗。隨著加入 HIVEXTM 平台，PiPlus 的使用場景將不限於國內商家，未來 PiPlus 用戶前往日本旅遊消費時，透過跨境支付服務，即可使用 PiPlus App 在日本高達 250 萬家顯示 HIVEXTM 標誌的商店完成海外消費。

HIVEXTM 支付平台目前已完成商轉前的實測，一旦合作的行動支付業者經主管機關核准及各國出入境限制解除，即可為行動支付業者提供跨境服務。

HIVEXTM 技術是由全球領先電信商所共同建構的跨境區塊鏈網絡，為不同的行動支付業者提供跨機構交易。透過區塊鏈技術，HIVEXTM 網絡上的交易皆為匿名，沒有任何商家及消費者的 PII (個人可識別資訊）會在網絡上傳遞及儲存，從而提供強大的隱私保護。HIVEXTM 技術不使用加密貨幣，可與目前的銀行系統相互配合，從而符合全球現有的金融監管框架。

國際電信區塊鏈聯盟主席暨 TBCASoft 創辦人與執行長吳陵表示，PiPlus 的加入進一步實現 HIVEXTM 行動支付平台連接世界各地的行動支付業者，達到共享及充分運用商家和用戶資源的願景。透過區塊鏈技術功能簡化跨境支付流程，合作夥伴能夠更有效率地為用戶提供在全球廣大商家消費的服務。

拍付國際營運長暨國際連總經理韓昆舉也表示，參與 HIVEXTM 支付平台將為用戶帶來重要價值，藉由平台，用戶未來便能在日本眾多合作店家使用 PiPlus 消費而毋須使用現金，從而享受更多便利，未來在全球能使用 PiPlus 購買商品的地點也將迅速增加。