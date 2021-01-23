〈熱門股〉宏捷科擴產步調積極 周漲16%寫掛牌新高

砷化鎵晶圓代工廠宏捷科 (8086-TW) 因應功率放大器 (PA)、Wi-Fi 6 等需求強勁，近年擴產計畫持續進行，日前也公告將向漢唐 (2404-TW) 添購設備，估年底月產能最高上看 2.3 萬片，在擴產效應利多激勵下，本周股價飆漲 16.49%，站上 166 元，創下掛牌以來新高。

宏捷科因應無塵室、廠務擴建工程，預計斥資 5.17 億元向漢唐添購設備，今年逐季擴產計畫不變，估年底可達月產能 2 萬片目標，較去年約 1.3 萬片產能擴增逾 5 成，也不排除再加碼擴產，最高上看 2.3 萬片。

展望今年，宏捷科指出，今年營運動能來自手機 PA、Wi-Fi 6，其中，宏捷科在 4G 手機 PA 已占有一定地位，5G 手機 PA 也預期第 2 季推出，下半年開始放量，另外，低軌衛星、VCSEL 方面也有布局，與中美晶 (5483-TW) 合作開發氮化鎵 (GaN) 產品也持續進行中。

宏捷科去年營收逐月成長，累計去年全年營收達 35.43 億元、年增 60.56%，法人看好，宏捷科在手機 PA、WiFi 兩大動能帶動，加上產能逐步擴大下，今年營收逐月成長趨勢不變，其中，手機 PA 可望受惠中國 4G、5G 手機需求提升，加上美系客戶因產能有限，擴大委外訂單，宏捷科同步受惠。