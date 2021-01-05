宏捷科去年12月營收續創59個月新高 今年將逐月成長

砷化鎵晶圓代工廠宏捷科 (8086-TW) 今 (5) 日公告去年 12 月營收，受惠客戶 WiFi 需求維持高檔、新產能逐步開出，單月合併營收達 3.47 億元，月增 1.99%、年增 29.75%，連四個月站穩 3 億元、續創近 59 個月新高，累計去年全年營收達 35.43 億元、年增 60.56%。

宏捷科去年第 4 季營收達 10.1 億元，季增 14.77%、年增 49.29%，也是 2015 年第 4 季以來再度衝破 10 億元大關，同創近 20 季新高。

宏捷科受惠手機 PA 需求回溫、WiFi 需求強勁，近期積極擴產，但受疫情影響裝機時程，原定去年底月產能達 1.5 萬片計畫，將遞延至今年首季達成，目前產能約 1.3 萬片，產能利用率則維持近滿載，也評估進行下一階段擴產，估今年底前月產能將提升至 2 萬片水準。

法人指出，宏捷科在手機 PA、WiFi 兩大動能帶動，加上產能逐步擴大下，營收逐月成長趨勢不變，其中，手機 PA 可望受惠中國 4G、5G 手機需求提升，加上美系客戶因產能有限、受疫情影響，擴大委外訂單，宏捷科同步受惠。

另一方面，宏捷科以現金增資方式引中美晶 (5483-TW) 入股，日前股臨會也完成董事補選，由中美晶董事長徐秀蘭入主董事會，市場看好，雙方布局氮化鎵 (GaN) 產品進程可望加速，甚至在今年第 2 季就可望有相關產品量產出貨。