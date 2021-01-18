宏捷科今年產能將擴充逾5成 年底月產能上看2.3萬片

砷化鎵晶圓代工廠宏捷科 (8086-TW) 受惠手機功率放大器 (PA)、Wi-Fi 6 需求強勁，營運維持高檔，本季底月產能將達 1.5 萬片，由於既有擴產計畫不變，估年底將達 2 萬片目標，不排除再加碼擴產，最高上看 2.3 萬片，產能年增逾 5 成。

宏捷科去年受疫情影響裝機時程，原定去年底月產能達 1.5 萬片將遞延至本季完成，但看好 PA、Wi-Fi 6 動能，逐季擴產計畫不變，預期第 2 季、第 3 季產能可望分別提升至 1.7 萬、1.85 萬片，全年月產能則可望達 2 萬片，較去年 1.3 萬片，擴增逾 5 成。

宏捷科指出，今年營運動能仍來自手機 PA、Wi-Fi 6，其中，宏捷科在 4G 手機 PA 已占有一定地位，5G 手機 PA 則仍在客戶驗證中，預期第 2 季推出，下半年才有機會放量，另外，低軌衛星、VCSEL 方面也有布局，不過仍屬開發階段，最快後年才有貢獻。

另一方面，隨著中美晶正式入主宏捷科董事會，市場看好，雙方布局氮化鎵 (GaN) 產品進程可望加速，甚至在今年第 2 季就可望有相關產品量產出貨，對此，宏捷科表示，受限磊晶、製程上有問題待解，仍維持 2022 年量產目標。

外資近期也出具報告指出，在需求強勁下，認為宏捷科已擺脫過去單一客戶議價空間，將有機會降低代工優惠，將代工價格提高 1 成，也可望在今年下半年出貨高通 (QCOM-US) 成為穩懋 (3105-TW) 外，第二供應商，評等維持買進，目標價喊到 165 元。