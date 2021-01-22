榮耀獨立後首度發表新機 稱與高通等供應鏈全面恢復合作

已由華為分拆出來的中國手機品牌榮耀，周五 (22 日) 正式發布 V40 系列手機，是品牌獨立後的首款旗艦新機。榮耀執行長趙明表示，供應鏈已經沒有限制，與英特爾、高通、聯發科、三星都已經全面恢復合作。

趙明表示，榮耀官宣獨立後，幾乎所有的供應夥伴都恢復了供應。他說，榮耀董事長萬飚在華為負責的就是負責供應鏈管理，在團隊合作下，過去兩個月已和幾乎所有合作夥伴完成協議簽署。

對於未來的品牌定位，趙明表示，榮耀的新定位是成為全球標誌性科技品牌，未來會走向中高階，在攝影、AI 方向上繼續強化。

此前由於美國一直加大對華為的限制，榮耀的 30 餘家代理商和經銷商，於去年 11 月共同投資設立深圳市智信新信息技術有限公司，並完成對榮耀品牌的收購，出售後，華為不再持有新榮耀公司的任何股份。

周五公布的 V40 系列新機，搭載的是 7nm 的聯發科天璣 1000 + 處理器、配備 6.72 吋的 80 度瀑布 OLED 螢幕，解析度為 2676x1236，更新率為 120Hz，售價人民幣 3599 元 (約新台幣 15600 元) 起。

這款手機預載的系統是基於 Android 10 的 Magic UI 4.0，目前僅發售中國大陸版本，榮耀未提及任何搭載 GMS 或 Google Play 的相關內容。