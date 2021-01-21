進軍北美市場 英國交易平台IG花10億美元併購美商tastytrade

疫情之下，新型線上證券交易業務激增，在倫敦上市的交易平台 IG 周四 (21 日) 宣布，計畫以 10 億美元收購美國同業 tastytrade，為進軍北美市場邁出重要一步。

疫情造成的股市動盪，以交易模式改變，IG 及其英國對手如 CMC Markets 和 Plus500，其營收及利潤均大增，美國則以 Robinhood.com 及其易用的應用程式聞名。

IG 宣布，將以 3 億美元現金和價值 7 億美元的 6100 萬股 IG 股份，以購買 Tastytrade，這是 IG 創立迄今為止最大的一筆收購。

IG 表示，Tastytrade 擁有逾 10.5 萬個活躍交易帳戶和約 90 萬個獨立註冊帳戶。

Tastytrade 共同執行長 Tom Sosnoff 表示，公司的長期目標一直是走向全球，等了近 10 年才找到合適的合作夥伴。

合併之後，Tastytrade 的高層仍維持不變，兩家公司預計在下一財年的第一季完成合併。

與 Tastytrade 的規模相較，根據 Robinhood 去年 5 月的說法，它擁有 1300 萬用戶帳戶，而至去年 12 月，其估值為 112 億美元。交易者在其交易 App 上的形成的「羊群效應」，被認為是帶動許多美國公司價格飆升的一個因素。