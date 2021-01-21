【日盛投顧】指數再創新高

◆盤勢分析

1. 受到美國股市創高帶動，周四台股小幅高開後，隨即在 2330 台積電、2454 聯發科、2317 鴻海等電子權值股合力推升，盤中再創 16,238.46 點新高，終場加權指數收在 16,153.77 點，上漲 2.20%。

2.OTC 指數開低走高，收盤上漲 0.68%，報收 184.23 點，目前短壓為前波高點 190.21。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周四台股收長紅 K 棒，短天期均線呈現多頭排列。

(2) 量能：成交量 3,592.90 億元，後續仍需維持價量同勢為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標高檔向上，MACD 柱狀體轉為上揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 33.32 億元；外資 + 20.80 億元、投信 - 7.77 億元、自營商 + 20.30 億元。

結構半導體、IC 設計強勢領攻

1. 半導體：intel 即將召開法說，市場預期 2330 台積電有望接獲委外訂單，外資券商陸續調高目標價，周四股價一路震盪上漲，盤中創 679 元的歷史新高價，帶動 2303 聯電在收高 3.65%。此外。設備股 3680 家登、3587 閎康、3413 京鼎盤中強攻漲停板。

2.IC 設計：2454 聯發科發表最新旗艦級天璣 1200 與 1100 行動處理器，外資券商目標價上看千元，股價再創 935 元的波段新高。此外，2379 瑞昱外資連 10 買，股價一度挑戰 500 元大關。

3. 面板：面板雙虎 3481 群創、2409 友達分別傳出獲任天堂、蘋果採用，周四早盤攻高，收盤上漲超過 1.5%。

4.ABF：受惠 5G 通訊、AI 人工智慧、高效能運算 (HPC)、雲端等應用持續成長，3037 欣興、8046 南電、3189 景碩族群漲勢整齊。

5. 航運股：2609 陽明、2603 長榮外資由賣轉買，股價初見止跌回穩。

6. 口罩防疫：早盤傳出疫情有變化，1325 恆大、9919 康那香一度衝高，但尾盤轉為下跌。

7. 觀盤重點：目前國際股市持續攀高，台股維持延 5 日線緩步上揚，短線仍可留意半導體、IC 設計、5G 相關題材，但台股市場資金有過度集中跡象，不宜過度追高，嚴設停損點。