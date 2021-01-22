◆盤勢分析

1. 英特爾提前釋出財報，科技股抵銷能源股跌幅，道瓊收盤近乎持平，標普、那指、費半齊刷歷史新高，收盤四大指數漲幅介於 - 0.04%~+1.53% 之間。其中，INTEL、NVIDIA、APPLE、 AMD、美光上漲超過 1%。台積電 ADR 上漲 2.69%、聯電 ADR 上漲 4.63%。惟盤後因 INTEL 傳出釋單狀況未能預期，台積電 ADR 轉為下跌超過 1%。

2. 受到美國股市創高帶動，周四台股小幅高開後，隨即在 2330 台積電、2454 聯發科、2317 鴻海等電子權值股合力推升，盤中再創 16,238.46 點新高，終場加權指數收在 16,153.77 點，上漲 2.20%。

3.OTC 指數開低走高，收盤上漲 0.68%，報收 184.23 點，目前短壓為前波高點 190.21。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1)、均線：周四台股收長紅 K 棒，短天期均線呈現多頭排列。

(2)、量能：成交量 3,592.90 億元，後續仍需維持價量同勢為宜。

(3)、技術指標：日 KD 指標高檔向上，MACD 柱狀體轉為上揚。

(4)、法人籌碼：三大法人合計 + 33.32 億元；外資 + 20.80 億元、投信 - 7.77 億元、自營商 + 20.30 億元。

5. 半導體、設備：intel 即將召開法說，市場預期 2330 台積電有望接獲委外訂單，外資券商陸續調高目標價，周四股價一路震盪上漲，盤中創 679 元的歷史新高價，帶動 2303 聯電在收高 3.65%。此外。設備股 3680 家登、3587 閎康、3413 京鼎盤中強攻漲停板。

6.IC 設計：2454 聯發科發表最新旗艦級天璣 1200 與 1100 行動處理器，外資券商目標價上看千元，股價再創 935 元的波段新高。此外，2379 瑞昱外資連 10 買，股價一度挑戰 500 元大關。

7. 面板：面板雙虎 3481 群創、2409 友達分別傳出獲任天堂、蘋果採用，周四早盤攻高，收盤上漲超過 1.5%。

8.ABF：受惠 5G 通訊、AI 人工智慧、高效能運算（HPC）、雲端等應用持續成長，3037 欣興、8046 南電、3189 景碩族群漲勢整齊。

9. 航運股：2609 陽明、2603 長榮外資由賣轉買，股價初見止跌回穩。

10. 口罩防疫：早盤傳出疫情有變化，1325 恆大、9919 康那香一度衝高，但尾盤轉為下跌。

11. 觀盤重點：目前國際股市持續攀高，台股維持延 5 日線緩步上揚，短線操作仍可留意半導體、IC 設計、5G 等具有成長性的相關題材，但台股市場資金有過度集中，當沖比超過 38% 的現象，週五不宜過度追高，嚴設停損點。

12. 群聯擁雙優勢 外資看好後市：由於電競 PC、遊戲機、企業用、車用與資料中心持續，外資證券指出，8299 群聯擁有低價庫存與控制器、模組漲價雙優勢，毛利率可望顯著擴張，給予「買進」投資評等，投顧評估由於群聯目前評價仍未偏高，建議仍可偏多操作。

