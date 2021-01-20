LG行動通訊部門可能收攤 股價大漲13%

根據《韓聯社》20 日 (週三) 報導，南韓 LG 電子 (066570-KR) 的行動通訊部門因連續多年出現虧損，該公司為了止血，也正在思考包含出售該部門等多個方案。消息傳出後，該公司股價在 20 日收盤時也大漲將近 13%。

LG 電子在 20 日當天表示，該公司當前必須理智評估行動通訊業務的競爭力，並且作出最佳選擇。

目前該公司正在審慎研究及評估所有可行方案，選項包括維持現狀、縮小事業規模、甚或出售等。該公司也提到他們對於所有可能性都保持開放態度。

LG 電子執行長 Brian Kwon 在一封發給員工的電子郵件當中提到，不論該部門的命運如何，行動通訊的同仁仍將留有他們的工作。

負責 LG 行動通訊業務的行動通訊事業本部 (Mobile Communications Business Unit)，自從 2015 年 Q2 以來，已連續 23 個季度出現虧損。而截至 2020 年 Q4 為止，該部門的虧損金額已累計達 5 兆韓元 (約折合新台幣 1270 億元)。

分析師估算 LG 的行動通訊部門在去年約虧損 8000 億韓元，較 2019 年的 1 兆韓元虧損稍有改善。但受到疫情影響導致銷售疲軟，顯然迫使公司評估出售該部門的可能性。

消息傳出後，LG 電子股價在 20 日當天大幅上揚，最後收在每股 167000 韓元、較上個交易日大漲 12.84% 或 19000 韓元。