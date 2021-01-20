〈焦點股〉Mini LED搶手掀晶片漲價題材 族群發光

由於蘋果、三星等品牌計畫推出搭載 Mini LED 背光顯示的筆電、平板電腦、電視產品，導致 Mini LED 晶片需求暴增，出現結構性缺貨，部分業者已調漲價格 5-10%。台股今 (20) 日登上萬六大關後，又拉回整理，但 LED 族群表現相對強勢，包括富采、宏齊、億光、光鋐等均吸引資金進駐。

集邦 (TrendForce) 旗下光電研究處指出，為避免春節後原物料漲價及產能吃緊導致缺貨，下游廠商積極備貨，部分型號與規格產品現貨已不足，採購量較少的中小型客戶率先被漲價，較有議價能力的一線客戶若不接受調漲，則需接受長達 2 個月以上的交期，相較先前兩周大幅延長。

集邦表示，以 4 吋規格的 Mini LED 晶片來估算，晶電已達每月 15 萬片出貨量，由於 Mini LED 晶片毛利遠高於傳統 LED，晶電透過減少低毛利產品產能以提升獲利。

晶電與隆達合組的富采投控 (3714-TW) 本月 6 日以 82.8 元掛牌上市，旋即成為市場焦點，首日以 91.2 元漲停作收後，股價連日走跌，最低來到 77 元，不過，市場仍高度期待 Mini LED 放量，加上近期供應短缺引發價格上揚，富采今天早盤一度大漲逾 7%，站回 90 元之上，但隨著部分調節賣壓出籠，漲幅收斂至 3% 左右。

富采投控的成軍也為 LED 族群注入新氣象，近期頻頻發動補漲行情，包括光鋐 (4956-TW)、榮創 (3437-TW)、宏齊 (6168-TW) 一度亮燈漲停，億光 (2393-TW)、光鼎 (6226-TW)、泰谷 (3339-TW)、佰鴻 (3031-TW) 等皆在盤面上表現。

富采控股董事長暨總經理李秉傑看好，去年整體 Mini LED 市場出貨量不到 100 萬台，今年可望快速成長，總規模上看 1000 萬台，預估第一季 Mini LED 就會有營收貢獻，第二、三季在應用產品增加下，可望迎來出貨高峰。

億光日前也表示，在不可見光、背光與車用三大產品應用推升下，今年營收可望雙位數成長，也由於產品組合優化，高毛利產品線比重提升，毛利率可望稍優於今年。Mini LED 背光除現有的中國電視廠外，其他品牌廠也將陸續出貨，筆電、平板、顯示器及車用等應用今年將逐步放量。