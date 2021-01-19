集邦：Mini LED需求量爆增 晶片價格調漲5-10%

集邦 (TrendForce) 旗下光電研究處表示，由於蘋果 (Apple)、三星 (Samsung) 等品牌計畫在 2021 年推出搭載 Mini LED 背光顯示的筆電、平板、電視等產品，因此提前在 2020 年第四季開始拉貨，使 Mini LED 晶片需求暴增，進而排擠常規晶片產能，結構性缺貨下，部分業者已調漲非核心客戶和低毛利產品的晶片價格約 5-10%。

集邦指出，為避免春節後原物料漲價，以及產能吃緊導致缺貨，下游廠商積極備貨，部分型號與規格產品現貨已不足，採購量較少的中小型客戶也率先被漲價，而較有議價能力的一線客戶若不接受漲價，則需接受長達 2 個月以上的交期，相較先前兩周大幅延長。

晶電目前約當 4 吋 Mini LED 晶片的月出貨量達 15 萬片，由於 Mini LED 晶片毛利遠高於傳統 LED，晶電透過減少低毛利產品的產能作為因應策略，三安光電 (SANAN)、華燦光電 (HC SemiTek) 則直接受惠晶電客戶轉單，以及 Mini LED 晶片需求暴增，目前約當 4 吋的 Mini LED 晶片出貨量月達數萬片。

值得一提的是，華燦光電聚焦顯示用 LED 晶片市場的產品策略受益更明顯，憑藉產品性價比突出優勢，自去年第三季起，已連續兩季的產能利用率接近滿載，且因上月同鑫光電工廠事故，導致 40 萬片 PSS 產能停擺，促使藍寶石及 PSS 等晶片上游關鍵材料出現 5-10% 漲幅，也進一步加劇晶片漲價與缺貨狀況。

集邦認為，目前處於新興應用爆發初期，產業鏈認知不足，低估關鍵生產環節的產能占用，以及隨之而來的產能排擠效應，導致 LED 晶片面臨結構性缺貨，預計半年內可望解決。

此外，過去數年 LED 產業低谷帶來的產能出清，導致上游藍寶石，PSS 等關鍵材料供給集中度提高，供應商議價能力提升，在面臨材料成本上揚以及供給收縮情況下，引發漲價趨勢。