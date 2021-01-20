千億資金下香江 港股暴漲

中信中國高股息 ETF 經理人葉松炫表示，今年以來中國大陸「北水南下」，資金大水漫灌港股，港股通 19 日淨流入 266 億港幣（約 957.6 億台幣），再刷新歷史單日最高紀錄！南向資金流從 19 年開始逐年翻倍成長，到 2021 年資金流入速度又顯著提高，今年以來統計至 1 月 18 日，淨流入金額高達 1131 億元人民幣（約 4897.2 億台幣），約為去年全年淨流入的五分之一！資金簇擁下恒生指數上漲 8.9%，恒生中國高股息率指數上漲 7.7%，反觀同期上證指數僅漲 2.7%。中國內地資金正逐漸成為港股的「主力」。

葉松炫解釋，北水南下主要是因為港股估值便宜， 2020 年上證指數繳出亮麗的 13.9% 漲幅，成分股以金融、地產為主的恒生中國高股息率指數卻跌了 10%，導致目前 AH 股溢價仍處於歷史相對高點約 35%。溢價越高，就代表 A 股越貴，內地投資者正在尋找低估值資產，去年股價受壓的港股，指數水準仍未回到疫前水平，不僅具補漲空間，且擁有股利優勢；根據恒生中國高股息率指數最新月報，其股息率約 7%，遠高於 A 股不到 2% 的股息率，建議投資者不妨順勢操作，多加留意追蹤恒生中國高股息率指數的 ETF。