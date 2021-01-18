聯合智網搶攻B2B市場 今年數位運營服務拚翻倍成長

聯合報旗下聯合智網今 (18) 日宣布跨足品牌數位運營服務，瞄準企業電商服務市場 (B2B)，總經理陳杰表示，除既有 udn 買東西電商平台外，今年將擴大代運營服務，並在上半年陸續推出電商 ERP 系統、流量平台服務，看好今年數位運營服務仍可望翻倍成長。

陳杰表示，聯合智網除自有電商平台 udn 買東西外，自 2019 年正式跨足數位運營服務，陸續協助艾瑪絲、寶瀅 (Persil)、莊臣、美美箱 (MEMEBOX) 等品牌，營收翻倍成長，也協助自身轉型，認為聯合智網擁有聯合報集團電商、媒體雙重大數據，可望搶食台灣數位運營龐大商機。

陳杰進一步指出，目前聯合智網分為直營、運營兩大業務，去年營收占比分別為 9:1，直營主要以 udn 買東西電商平台為主，但隨著數位運營新服務上線後，今年數位運營比重可望攀升至 30%，獲利也可望倍數成長。

展望未來，陳杰表示，去年疫情意外讓電商營運寫下歷史新高，也讓品牌廠積極導入電商服務，看準未來數位運營服務市場商機龐大，正積極拓展數位運營服務，也看好既有 udn 買東西電商平台，今年營運維持穩健，目前每月活躍用戶約達 80 萬人。

聯合智網前身為聯合報電子商務部，在 2019 年 4 月正式獨立成為集團旗下獨立電商子公司，主要服務鎖定 AI、大數據、數位廣告等，數位代運營除自身 udn 買東西平台外，也鎖定各大電商通路，包含 momo 購物網、Yahoo 購物、PChome、蝦皮等，協助品牌上架、數據分析。