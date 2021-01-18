台股低接買盤有撐站穩15600點 三大法人賣超16.36億元 外資連3賣

受本土疫情擴大影響，台股今 (18) 日早盤跳水跌近 300 點，最低來到 15320 點，但陸續吸引低接買盤進場，晶圓雙雄台積電、聯電帶動翻紅，加權指數終場跌勢收斂，小跌 4 點，收 15612 點，10 日線失而復得，三大法人合計賣超 16.36 億元。

台股上周五爆出歷史天量後，今日成交值仍有 3000 億元以上。觀察籌碼面，外資今天賣超 15.59 億元，為連三賣；投信則轉為買超 0.56 億元；自營商與外資同步賣超，共賣 1.42 億元。三大法人合計賣超 16.36 億元。

台積電上周法說會釋出樂觀展望，並上調資本支出至 250-280 億美元，創史上新高，儘管今日股價一度跌破 600 元關卡，但仍吸引低階買盤進場，終場翻紅漲 1%，收 607 元，續寫天價；法人也看好台廠供應鏈營運可望水漲船高，包括閎康、光罩、家登、漢唐、帆宣、辛耘等，今日股價表現強勢。

其他權值股方面，聯電早盤一度跌至 46.5 元，尾盤也吸引資金進駐，強勢翻紅漲近 2%，收盤逼近 50 元；其他包括統一、日月光投控、研華、智邦、穩懋等，股價也相對有撐。不過，大立光、台達電、台化、台塑、中鋼及廣達等權值股，仍有 1-3% 的跌幅。

受惠電動車與綠能成長趨勢，健和興自結 2020 年稅後盈餘 3.69 億元，每股純益 2.33 元，今年營運不看淡，在外資買盤力挺下，健和興再度逆勢漲停，創 2 年 9 個月來新高；車用電子買氣強強滾，包括車王電、廣宇、凌陽、聯傑、昇銳等，均攻上漲停板。

蘋果耳罩式無線耳機 AirPods Max 已在台灣官網開賣，儘管定價高達 18490 元，但果粉還是相當捧場，現在預購農曆年前確定拿不到貨，至少要等 1 個半月，顯示需求相當強勁，相關概念股可望受惠拉貨熱潮，包括致伸、美律、原相、力麗等，今日股價均逆勢走揚。