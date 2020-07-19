希華南科新增增產能順利開出 鎖定穿戴裝置需求

希華 (2484-TW) 今年資本支出金額倍增，其中最重要支出用於建置台灣南科廠新產線，5 月中積極導入設備後，董事長曾穎堂指出，新產能已在 7 月順利開出，希華投資生產的 32.768k kHz 晶體 (tuning fork ) 產品將瞄準利基市場，將搭上客戶穿戴需用強勁需求。

希華南科新廠新產能完全開出後，每月產能將新增 1500 萬件；這也是希華繼擴充 TCXO 產能，瞄準通訊、GPS 市場，在台灣的重要投資。希華此投資案並獲經濟部投資台灣辦公室核准投資 8 億元的利息補貼。

曾穎堂指出，今年新投資生產的 32.768k kHz 晶體，新增瞄準利基市場，產出後客戶需求也強，且目前全球石英元件業界未投入此產品增產，營運前景安穩。

由於蘋果今年推出的 AirPods Pro 改採 SiP 封裝製程，引爆 tuning fork 石英元件市場需求，希華 tuning fork 擴充的產能將走向小型化產品，並鎖定 TWS 耳機應用。

依蘋果供應鏈廠商指出，蘋果真無線耳機 AirPods Pro 改採 SiP 載板封裝製程，也使此 TWS 設計的 AirPods 石英元件使用上，由原來 1612 的呎吋石英晶體，進一步改採 1008 小型化石英晶體，並將增加 tuning fork 頻率元件組裝，也就是新版 AirPods 組裝中使用的石英元件用量與價格，都較過去增加，採購價格更是目前的 3-4 倍。

希華首季稅後純益 3752 萬元，較去年第四季虧轉盈，年增 19.98%，每股純益 0.24 元，第二季受惠 NB、平板電腦需求增加，營收季增 19.17%，年增 14.07%，創下近 9 季新高，在營業規模擴大挹注下，毛利率可望向上攀升。希華 2020 年上半年營收 11.6 億元，年增 4.94%。

希華去年每股純益為 0.76 元，每股擬配發 0.95 元現金，仍待 8 月的董事會敲定除息日期。