國人電子保單接受度66.8% 落實E化有助定期檢視保障

愈來愈多金融業正推動無紙化服務，富邦人壽進行「國人保單健檢大調查」結果發現，台灣民眾對於保單電子化的接受度高達 66.8%，其中又以 20 世代較其他年齡層更願意採取行動、達 73%，富邦人壽表示，落實 E 化對於保戶定期保單健檢將是一大助力。

金管會保險局、壽險公會，攜手富邦人壽等多家保險業者共同搭建「保險科技運用共享平台」，進一步將電子保單整合進此平台，初步先以新契約保單電子化上鏈，於第三方認證機構平台進行存證，並可記錄下投保與契約變更的歷程軌跡，日後如果消費者對保單內容有所疑義時，壽險公會即可作為公正第三方提供相關紀錄資料進行查驗。

除此之外，民眾平均多擁有兩家以上保單，在進行定期保單健檢作業時可能有所遺漏，未來消費者只要一鍵登入「保單存摺」，就能清楚掌握自身所握有的投保內容，如此更可便於廣大民眾有效落實保單健檢，進而提高全民的保險保障意識。

電子保單具有存證特色，富邦人壽總經理陳俊伴表示，富邦人壽身為綠色金融領導企業，從保險商品與保戶服務等本業職能出發，雙管齊下實踐保險綠化工程，更積極參與主管機關推動「電子保單存證」，保戶的電子簽章透過區塊鏈技術儲存於壽險公會平台，未來配合壽險公會推動的保單存摺，即可查閱名下電子保單及其內容，有助於民眾定期盤點保單內容、檢視保障缺口。

電子保單整合進區塊鏈 解決近六成民眾忘記保單放哪問題

民眾收納保單常見的困擾有哪些，從「國人保單健檢大調查」可以發現，近六成民眾經常找不到或忘記保單放哪，其次則認為收納很占空間、達 47.2%，擔心紙本因潮濕或環境因素而毀損則有 28.3%，這些問題都能透過電子保單進而解決，民眾可上網查閱，不必擔心會發生時隔多年找不保單的窘境。

新年保單健檢「家庭責任」最關鍵 單身族也別遺忘隱性責任

新的一年剛開始，富邦人壽因應「電子保單存證」服務上線，以及保單健檢系統─健檢百保箱「智能 2.0 保單建議」全新功能，呼籲民眾能趁此時進行新年保單檢視作業。富邦人壽提醒，在進行保安檢視的過程中，必須留意「家庭責任」，無論年齡性別、結婚育兒或單身，每個人或多或少都肩負著家庭責任，三明治族群上有老、下有小最為沉重，單身族群則別認為與自己無關，有可能發生為了照顧年邁父母家人辭去工作、薪資中斷的情況，或是計畫晚婚者，這些都可能是單身朋友肩負的隱性責任，因此「家庭責任」在保單健檢時至關重要的要素之一，清楚認知後才可以依據需要調整保單。