新UBI車險夯 全台首創搭配行車紀錄器保單

UBI 車險愈來愈夯，三井住友海上集團明台產物保險引進日本最新保險科技 (InsurTech)，在台推出國內首創「車聯御守 UBI 汽車綜合保險」主險保單，除了採用全新大數據計費模型，並隨保單搭配提供專屬 4G 聯網行車紀錄器，可大幅提升事故處理、車險理賠的效率。

所謂「UBI 車險」是根據「駕駛行為」來調整車險的保險費率，立法委員江永昌表示，傳統車險並沒有做到人、車分類分流，保險消費者必須全額全時付費。但是，UBI 車險蒐集駕駛行為、進行費用調整，提供改善駕駛行為的參考依據，車險分時計費將大幅降低優良駕駛人的保險成本。

金管會鼓勵保險公司推出 UBI 車險保單，UBI 車險自 2016 年發展以來，已核准 8 家產險公司發行商品，但叫好不叫座，今年金管會鼓勵新的 UBI 車險搭配保險科技捲土重來，新的 UBI 車險主要是運用保險科技「InsurTech 趨勢」和「駕駛行為評級模型」技術。

因此，各種差異化、創新的 UBI 車險接續問世，10 月底先有國泰產險攜手犯防中心與南山產物共同合作，推動「自用車駕駛行為與動態定價大數據分析」計畫，12 月中再有南山產險首創 Gogoro UBI 保單，現在則是明台產險推出全台首創結合行車紀錄器的 UBI 車險。

明台產險指出，據統計，2019 年全臺道路交通事故高達 34 萬件，對於肇責明確、無人傷亡的事故，過去民眾習慣保持現場等待警方與保險人員到場，常會造成妨礙交通、二次事故，並耽誤雙方車主大半天的處理時間，不過，善用行車紀錄器，就可大幅縮短事故處理的時間。

明台產險解釋，明台產險為臺灣設計專屬 4G 聯網行車紀錄器，除了具有高畫質行車紀錄影像功能，也同時紀錄行車大數據，當事故發生時主動偵測，就會自動上傳事故前後 15 秒影片作為佐證，並可採用「一鍵理賠通知」，立即與客服人員語音連線，搭配遠端視訊車輛勘估系統，將車輛外觀受損部位照片與影像上傳，理賠快速方便無爭議。

根據交通部自用小客車使用情形調查，臺灣約有 503 萬輛汽車使用行車紀錄器，安裝比例達 76%，因此隨行車紀錄器蒐集 UBI 數據，不需另行加裝設備，最符合臺灣車主使用習慣，有助保戶改善駕駛行為、降低事故發生機率，同時享受保費優惠。

明台產險指出，車聯御守 UBI 汽車綜合保險承保範圍包含車體險與高額的第三人責任險，該保單提供「立即救援」、「釐清肇責」、「儘速離場」三大價值，經分析目前主要客群，以 5 年內新車車主、女性駕駛人、年長駕駛人、企業主管與科技新貴為主，相關功能並已申請多項金融科技專利。

三井住友海上集團明台產物保險數位暨資訊處協理岡崎紘治表示，明台產險專屬設計的「車聯御守行車紀錄器」，同時具備 4G 車聯網、碰撞自動偵測、事故影片自動上傳、一鍵理賠通知、ADAS 安全提示及安全駕駛行為分析等七大功能。行車紀錄器透過車聯網傳輸大數據，也可做為 UBI（Usage-based Insurance）駕駛行為計費的基礎，並分析駕駛行為。

明台產險指出，「車聯御守 UBI 汽車綜合保險」試賣 1 個多月，已有數百台汽車安裝車聯御守行車紀錄器，累積超過 20 萬公里的行車數據。買車交車時直接升級安裝具保險服務功能的行車紀錄器，理賠簡易、開車安心，且車聯御守 UBI 汽車綜合保險依實際駕駛行為計費，不分年齡性別，經由手機登入專屬網頁，就可了解每一趟駕駛行為分數，透過駕駛行為分析月報，可與其他車主進行線上安全競賽，改善駕駛習慣、提升行車安全，同時降低車險保費。