產業颳南風 亞果遊艇搶得先機 打造安平港成亞洲邁阿密

產業颳起南風，台南市長黃偉哲日前以「台南蛻變—三奈米與遊艇碼頭新首都」為題發表專題演講，將重點放在安平遊艇碼頭，而從高雄起家的亞果遊艇集團 (7566-TW)，於 2017 年底取得台南安平港標案後，致力開發港市合一遊艇城，在這波台商回流潮站穩利基；為穩居台灣遊艇界第一品牌，亞果將在安平遊艇城導入新加坡悅榕集團旗下頂級品牌悅椿軒 (Angsana Residences)，力拚將安平發展成「亞洲邁阿密」，台灣真正的富人灣區已逐漸成形。

近年來台商回流購置廠辦，再加上台積電 (2330-TW) 在台南設廠，帶動不少建商南下卡位購地推案，過去一年，台南房地產聲量大增，房價也開始落後補漲。

據統計，去年全年工業地產成交量衝上 1119 億元，創歷年新高，各縣市工業地產成交金額的排名以台南達 192 億元居冠；而工業區土地成交金額排名中，南科園區、台南科技工業區分居二三名，僅次土城。

國內唯一符合國際條件遊艇會 也是高端商務聯誼平台

亞果從高雄起家，目前擁有 9 艘船艇，不僅是全台最大的遊艇集團，也是國內唯一符合國際條件遊艇會，業務涵蓋遊艇碼頭開發經營、遊艇代理銷售、維修、駕駛訓練課程等，於 2017 年底取得安平遊艇城開發案後，致力打造全台唯一結合遊艇碼頭、度假中心、遊艇會和私廚餐飲服務的國際級遊艇城。

隨著遊艇聚落逐漸成形，亞果自 2014 年導入遊艇會會員憑證至去年底，會員人數已增至 700 位，且會員憑證年年調漲，堪稱最優質投資，加入遊艇會會員皆為頂尖人士，透過遊艇會平台，會員人脈交流可謂黃金人脈投資，而除了在安平的開發，亞果也擁有高雄亞灣會所、澎湖遊艇碼頭等營業據點，台北會所也將在今年 3 月初落成開幕。

會員交流活動。(圖: 亞果遊艇提供)

在這波台商回流潮中，亞果等同是站在浪頭，已提前卡位台商回流帶來的頂端消費商機。

有別於一般遊艇集團，亞果強調，領先市場建置起高質感的遊艇船隊供會員使用，但不僅僅限制在海上活動，也設有會員專屬休閒、商務和聯誼等多元化服務，例如，私廚可提供有奢華又精緻的餐點，商務用車導覽陸上私密景點行程，並提供超跑預定服務等，均可做為會員間的高端商務聯誼平台。

為開展新客源，亞果近年來也加強經營頂級客層，積極與精品俱樂部串連合作，如台北 101 俱樂部、BMW 高端品牌等，不僅促進商務交流機會，也可進一步擴展在高端消費市場的能見度。

亞果首創帆船賽事、遊艇嘉年華 2021 邀請主播岑永康代言

另一方面，亞果積極舉辦活動增添能見度，日前推台灣首見島內帆船賽事，宣示台灣擁有適合帆船水上運動的環境條件，並推動台灣首見遊艇嘉年華，至去年底已連辦二年，設計有 SUPER CAR 賽車活動，重機、賽車和歐系特色改裝車等名模展演，以及遊艇商機論壇等。

遊艇嘉年華活動。(圖: 亞果遊艇提供)

此外，為培養海洋活動興趣和專才，亞果與企業、學校合作培養學生海上競賽技能，規劃將陸續推出帆船賽事、海上運動培訓班等。

在後疫情時代戶外休憩盛行之際，甫進入 2021 年，亞果邀請勇於冒險的斜槓主播岑永康擔任代言人，由於岑永康透過鐵人三項等運動不斷挑戰自我、熱衷運動與挑戰的精神，與海洋運動形象不謀而合，亞果期望藉代言人陽光推廣，讓更多人可以接觸海洋、喜歡海洋並且愛上海洋。

帆船比賽實況。(圖: 亞果遊艇提供)

安平港悅椿軒估 2024 年完工營運 定位國際級成功人士專屬遊艇渡假宅

展望未來，由於台南市長黃偉哲看好安平遊艇碼頭發展情景，不少建商陸續進駐台南安平港周遭，齊力推動市政新灣區發展，看準此趨勢，亞果董事會於去年 12 月通過最新決議重大投資計劃，將以租地委建方式預計投入 9 億元進行安平商港設施第一、二期開發結構體工程，用以發展度假中心。

隨著政策加持，對亞果而言將是快速發展的一大契機，亞果看好，安平港具備同時坐擁運河、台海和繁華市景優勢，且地理位置優越，距離市中心 (新光三越) 僅 12 分鐘、台南國際機場 20 分鐘、高鐵台南站 30 分鐘，是交通便利、離城不離塵絕佳位置。

而亞果將為安平港注入的新亮點是，與新加坡悅榕集團 (Banyan Tree Hotels & Resorts) 共同合作，引進全球唯四、全台唯一悅椿軒 (Angsana Residences)。

不同於現有的檳城悅椿度假村、普吉島樂古浪悅椿度假村、蘭珂悅椿度假村，台灣安平港悅椿軒將是悅榕集團中唯一擁有水上休憩遊艇碼頭的度假村，已於去年 11 月動土，預計 2024 年完工營運，全區會員住宅皆導入酒店式管理系統，定位為府城新灣富人區濱海遊艇度假宅，提供有私人管家服務、船艇休憩。

亞果樂觀看待，安平港將逐漸發展出真正富人灣區，未來城市發展有望媲美邁阿密、舊金山和溫哥華等全球富人灣區。

整體而言，亞果以遊艇休憩生活圈為構想，將台南安平、高雄和澎湖連結，形成黃金三角海洋休閒區域，尤其台灣具四面環海的利基，亞果正加足馬力開展金字塔消費市場。

未來，台南不僅將是台灣城市水岸觀光新亮點，躍升為國際海洋新門戶「亞洲邁阿密」值得期待，而亞果也成為享受海洋生活的首選精品品牌。

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