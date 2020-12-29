〈信邦展望〉五大產業明年上半年展望佳 全年營收衝雙位數成長續創高

連接器及線束大廠信邦 (3023-TW) 今 (29) 日召開法說會，董事長王紹新指出，目前看 MAGIC 五大產業到明年上半年都維持成長，全年業績預估年增雙位數，將續創新高。

信邦總經理梁偉銘指出，目前幾大產品應用來看，應用在無人車的光達 (LiDAR) 雖然量還不大，但客人非常多；電動自行車出貨持續成長外，應用在其中的整車控制器 (VCU)，客人更是如雨後春筍般出現，也是營運新動能。

而今年因疫情而引發全球關注醫療產業，以及各式無人化、自動化應用加速推進，信邦連接線組也應用在智慧監護儀器、倉儲機器人、智慧背心、無人商店及無人送貨飛機等相關產品。

此外，綠色經濟也持續受到重視，梁偉銘看好，也將帶動風力發電機組感測器及超聲波驅鳥器等綠能應用增加。

其餘新應用新產品方面，還包括應用在船舶的客製化連接線器及線束，以及智慧城市中布局下水道智慧電力系統監測所需的連接線組。

以信邦 MAGIC 5 大產業累計前 11 月成長來看，醫療保健產業成長 20%、汽車與航太產業成長 13%、綠色能源產業成長 31%、工業應用產業成長 10%、通訊相關產業成長 15%。

若以產品營收占比看，目前醫療 10%、汽車 8%、綠能 30%、工控 26%，通訊 26%。