〈電阻供貨吃緊〉市場醞釀漲價氛圍 國巨、大毅直接受惠

華新科 (2492-TW) 東莞廠區火災衝擊電阻市況，加上各家廠商供應已經吃緊，外溢訂單使得市場再度醞釀漲價氛圍，國巨 (2327-TW) 及大毅 (2478-TW) 都將成主要受惠者。

市場傳華新科因為廠房受損停工，供需缺口高達 1 成，導致訂單流向國巨等廠商，對此，國巨表示，不評論市場傳言，但會密切關注市況、隨時因應，目前營運狀況一切正常，對第一季也維持先前的正向看法，晶片電阻稼動率朝 8 成邁進， MLCC(積層陶瓷電容) 稼動率也上看 9 成。

法人分析，國巨是全球最大電阻供應商，在電阻市況吃緊、醞釀漲價下，國巨將首要受惠，第一季營收估將季增，延續強勢成長力道；國巨去年第四季營收 221.99 億元，季增 1.1%、年增 122%；去年營收 676.53 億元，年增 63.9%。

大毅則表示，1 月出貨量確實比較大，估優於去年 12 月，在客戶需求仍強下，稼動率維持 9 成高檔、全產全銷，交期方面，既有客戶訂單約 1 個月左右，但後續新單或是新客戶，因為生產排程已經滿載，交期會比較長。

大毅去年 12 月營收 5.07 億元，月增 13.5%、年增 28%；全年營收 53.83 億元，年增 19.8%。