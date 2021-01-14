泰昇-KY獲利回春 去年獲利將創新高 可望賺回一個股本

東協紙尿褲品牌大廠泰昇 - KY(8480-TW) 去年第四季營收在旺季效應挹注之下，回升到 5.05 億元，為 2020 年單季新高，法人估，在有利管控成本效益下，泰昇第四季獲利仍將維持高檔，全年可望賺回超過一個股本，同時，2021 年首季營收也將呈現季增及年增走勢。

泰昇 2020 年第四季營收 5.05 億元，季增 9.21%，年減 8.93%，全年營收 18.95 億元，年減 4.16%，預估 2020 年第四季毛利率將優於第三季的 34.74%，並提升到 35% 之上，單季稅後純益跨越 1 億元，每股純益 2.76 元以上，全年每股純益可望超過 10 元，創歷史新高，並超越 2019 年的每股純益 8.79 元。

泰昇主管指出，疫情影響去年泰昇主要市場東協新興國家銷售，但第三季起需求已逐步恢復，預期今年疫情影響將全面消退，全球供應鏈加速轉移，將大力拉動東協新興國家經濟快速復甦，因此公司對於今年重返高成長，抱持正面樂觀的看法。

泰昇 2021 年第一季進入銷售旺季，法人估營收將比 2020 年第四季的 5.05 億元成長 5-10% ，而在原物料成本走勢上，目前不織布價格下滑，有利泰昇，至於長纖木漿、高分子吸收體等價格可能上漲，目前泰昇也在加速備庫存因應。