晶技去年每股純益估達4.68元 可望創13年新高

晶技 (3042-TW) 去年 12 月營收 10.75 億元，優於市場預期，推估 12 月稅前盈餘將隨出貨產品組合優化，略優於 11 月，但在不利匯率影響下，外資估，晶技第四季每股純益約達 1.31 元，但仍年增 8 成，全年每股純益將達 4.68 元，創 13 年新高。

晶技去年第三季稅後純益 4.19 億元，年增 78.6%，每股純益達 1.35 元；累計去年前三季稅後純益 10.45 億元，年增 1.32 倍，超越 2019 年全年，每股純益為 3.37 元，加計第四季外資估的每股純益 1.31 元，全年每股純益將達 4.68 元，將創 13 年來新高。

晶技去年 12 月營收 10.75 億元，連 5 個月站穩 10 億元以上，去年第四季營收 32.33 億元，創新高，全年營收達 110.48 億元，超越 2012 年 109.28 億元，改寫新高紀錄，年增 31.05%。

晶技在手機、網通、IoT 應用接單滿載下，日系外資最新報告指出，晶技今年第一季營收在蘋果 iPhone 12 強勁需求下，將較去年同期 21.51 億元大幅成長 34%。

晶技預估， 今年第一季工作天數減少，不過中國寧波及重慶廠，春節假期持續上班，台灣平鎮廠則放假 2-3 天，全力趕工出貨。

晶技 13 日股價上沖下洗，盤中一度攻漲停價 88.4 元，終場並以 85 元作收，上漲 4.6 元或 5.72%，全場並以 4.87 萬張的成交量創掛牌以來最大量，三大法人合計買超 1.12 萬張。