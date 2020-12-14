晶技11月獲利優於上月 前11月每股稅前賺4.89元

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 11 月營收為 10.72 億元，為今年來連續第 4 個月站穩 10 億元，月減 1.36%，年增 30.36%，在有利出貨結構下，估單月稅前盈餘較上月增加 2-3%，達 1.65 億元，年增 73%，單月每股稅前盈餘 0.52-0.53 元。

晶技前 10 月稅前盈餘 13.49 億元，估前 11 月稅前盈餘 15.14 億元，年增 1.18 倍，每股稅前盈餘 4.89 元。

依照目前接單及出貨進度來看，晶技 12 月營收仍能持穩在該水準以上，第四季營收將改寫 32 億元新高。

晶技今年前 11 月營收為 99.74 億元，年增 0.83%，今年營收將攻破 110 億元，改寫 2012 年創下的 109.28 億元年度營收紀錄。

晶技第三季每股純益達 1.35 元，累計前三季稅後純益 10.45 億元，年增 1.32 倍，已超越去年全年，每股純益 3.37 元。

由於頻率元件上游的 IC 及封裝基板供貨狀況吃緊，封裝材料及金價報價上揚產業界人士指出，頻率元件因需求走揚，已出現報價上揚的跡象，不過，晶技對此市場訊息表示，正與客戶端進行協商，希望儘速取得共識。