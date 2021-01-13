〈美股盤前要聞〉市場等待拜登財政刺激政策 美股期貨走低

市場續關注美國總統當選人拜登的財政刺激措施，以及國會對現任總統川普的彈劾情況，美股期貨週三 (13 日) 走低，道瓊期貨跌 0.05%，標普 500 期貨跌 0.12%，那斯達克 100 期貨跌 0.08%。

1. 美國眾議院通過決議 要求內閣罷免川普

美國眾議院周二 (12 日) 表決通過一項決議，要求副總統彭斯 (Mike Pence) 引用《憲法》第 25 條修正案，聯合內閣將總統川普免職。這項決議不具強制性，更接近是周三就第二次彈劾川普的提案前，一個象徵性的舉動。

眾議院下一步將以「煽動叛亂」為由，對川普展開彈劾，預計將在周三投票。

上週川普支持者入侵國會，事件造成 5 人死亡，民主黨口徑一致，批評川普煽動這次騷亂，共和黨人也因此重大分歧，包括共和黨 Liz Cheney 等 4 人，周二表態將投票反對川普。另一組眾議院共和黨人提出了一項針對川普的譴責決議，內容類似彈劾中的指控。

由於國會事件的影響，多家上市公司表明會暫停政治捐款，包括許多傾向支持共和黨的企業，德意志銀行則考慮終止與川普的業務往來。

2. 拜登紓困傳先推小規模方案滿足共和黨要求

彭博報導，矢言上任後推動更多財政刺激的總統當選人拜登，準備尋求與共和黨人合作，將推動滿足共和黨參議院領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 某些條件、且規模較小的初步方案，不會在未取得共和黨支持的情況下逕自推行。

這意味著，拜登上周表示將推出的數兆美元抗疫紓困計畫，現在可能分階段推出。

拜登交接團隊周二向民主黨議員助理報告這項計畫，希望與共和黨合作，不要在初步刺激方案中使用特殊預算程序。該程序允許民主黨議案在不必取得至少 10 名共和黨參議員支持的情況下通過；目前兩黨在參議院各掌握 50 席，決勝票在副總統當選人賀錦麗手中。

3. AMD 推 Ryzen 5000 筆電 CPU、3 代 Epyc 伺服器晶片

超微 (AMD-US) 周二 (12 日) 在全球消費電子展 (CES) 推出新款筆電處理器和伺服器晶片，試圖挑戰英特爾難以撼動的筆電市場地位，超微並暗示，新一代伺服器晶片 Epyc Milan 處理器，將超越英特爾。

超微執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 宣布，超微將推出 Ryzen 5000 系列筆電處理器，針對電競與輕薄需求推出兩系列處理器，皆採用 7 奈米製程與 Zen 3 微架構。蘇姿丰表示，新的 Ryzen 筆電處理器續航力達 17.5 小時，充電一次即可觀看長達 21 小時的電影，預估新處理器今年將在 150 款筆電中首次亮相，首批機型將在 2 月問世。

此外，在企業商用方面，蘇姿丰還宣布，超微將發布採用 Zen 3 微架構的 Epyc 處理器「Milan」，將為雲端資料中心客戶提供更新產品，更多細節則將在第一季發布。

蘇姿丰在 CES 展上演講時暗示，超微最新一代的伺服器晶片將超過英特爾，第三代 Epyc 晶片將「重新建立資料中心的標準」。

4. iPhone 13 將於富士康工廠進入打樣第一階段

陸媒週二 (12 日) 報導指出，鴻海集團 (2317-TW) 旗下富士康即將在深圳工廠車間展開 iPhone 13 的第一階段打樣，積極為蘋果新機發表做準備。

《科創版日報》引述知情人士稱，隨著富士康深圳廠區部分車間即將進入打樣第一階段，深圳觀瀾廠區部分車間將陸續停展 iPhone 12，並改由鄭州工廠繼續生產。深圳觀瀾廠區主要負責 iPhone 研發與少量生產作業，一般來說，研發完成後將轉向其他廠區進行生產。

近期報導指出，蘋果已開始著手籌備 iPhone 13 的發表，依舊延續過去的四款機型，相較於上一代，整體外觀幾乎沒有太大變化，惟厚度增加 0.26 毫米。值得注意的是，iPhone 13 將搭載最新 A15 處理器，採用台積電 (2330-TW) 第二代 5 奈米工藝製程。

5. Zoom 申請出售 15 億美元普通股

視訊會議平台 Zoom (ZM-US) 週二向美國證券交易委員會 (SEC) 提交出售 15 億美元普通股的申請文件，Zoom 同日並公布，雲端電話服務 Zoom Phone 用戶累計達到 100 萬人，寫下里程碑。

Zoom 表示，此次發行的收益將「用於營運資金和一般公司目的，包括銷售和營銷活動、研發活動、一般和行政事務、償還債務，以及其他商業機會和資本支出。」

過去一年，Zoom 因受益於疫情期間的居家工作需求而股價飛漲，全年股價漲逾 760%，從 2019 年收盤價 68.04 美元一路飆升，2020 年 10 月 19 日盤中高點達 588.84 美元，但此後一路下滑，在不到 3 個月的時間內下跌了約 250 美元，或約 40% 之多。

Zoom 的股價下跌反映，投資者越來越擔心財力雄厚的競爭者切入市場對 Zoom 造成的衝擊，例如思科 (CSCO-US)、RingCentral (RNG-US) 和微軟 (MSFT-US)。此外，隨著經濟重啟，該公司的成長將縮減多少也是投資者關切重點。