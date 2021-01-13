英國正式脫歐後首度主辦G7高峰會 考量疫情擬線上召開

元旦正式脫離歐盟的英國，今年正好輪值七大工業國 (G7) 主席國，首相強生 (Boris Johnson) 計劃在年中的高峰會之外，邀請七國領袖下個月先碰頭，但考量到疫情將以線上方式進行。

知情人士透露，強生提議在 6 月的例行 G7 高峰會之前，由七國領導人先在 2 月底召開會議，屆時拜登已經宣誓就職美國總統。

英國今年輪值主席國，將有機會翻轉前兩年 G7 高峰會的不順利。川普在 2018 年加拿大 G7 峰會上拒簽公報，2020 年輪到美國主辦時遇到疫情攪局，領袖峰會最後並未召開，但這段期間多次傳出川普試圖自行安排會議的消息。

2 月的虛擬會議，重點預料是立即性的防疫措施。據悉強生可能在 2 月的虛擬會議上，宣布今年 G7 的優先事項和政策綱要，消息人士說，強生可能把焦點放在 G7 共同民主價值上，鼓勵以共通的民主價值對抗中國。

強生去年 12 月 15 日透過首相辦公室宣布，已邀請印度、南韓和澳洲參加 2021 年夏季的 G7 峰會，以抗衡中國等威權國家日益增強的實力。

英國 2021 年正式脫離歐盟後，強生將向國際展現自己如何帶領英國活躍於國際舞台，除了 G7 高峰會，英國今年還將輪值聯合國安全理事會主席國，以及聯合國氣候變遷大會 (COP26) 共同主席國，後者預定 11 月舉行高峰會。