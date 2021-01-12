矽力外資目標價看到2900元 蓄勢挑戰股王寶座

外資今 (12) 日出具報告指出，受惠中國半導體自主化趨勢，以及居家辦公帶動的 PC 需求延續，矽力 - KY(6415-TW) 今年出貨可望持續成長，營收將年增 20-30%，每股純益上看 49 元，後年更可達 78 元，同時上調目標價至 2900 元，蓄勢挑戰股王大立光 (3008-TW) 寶座。

外資表示，從大環境來看，受惠全球需求急速反彈，消費性、車用以及遠距互動相關晶片熱銷，帶動半導體漲價潮從上游蔓延至下游，繼台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 取消淡季價格折讓與調漲 12 吋報價後，封測廠日月光投控 (3711-TW)、頎邦 (6147-TW) 也陸續調漲價格。

外資認為，包含矽力在內的 IC 設計廠，皆可透過調漲價格，轉嫁成本給客戶，甚至從中獲得補貼，因此利潤不僅不會被侵蝕，還可提升獲利表現，尤其矽力受惠中國半導體加速自主化發展，加上今年新切入的主機板業務，電源管理晶片出貨可望強勁成長，估今、明年每股稅後純益達 49 元、78 元。

矽力去年前三季稅後純益 7.73 億元，季增 6.77%，年增 31.24%，每股稅後純益 8.41 元，前三季稅後純益 21.97 億元，年增 33.72%，每股稅後純益 23.98 元；外資看好，矽力今年將賺逾三股本，創下歷史新高。