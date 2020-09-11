崇佑-KY更名為桓鼎-KY 將打造多元化經營模式

桓鼎 - KY(5543-TW) 更名前為崇佑股份有限公司，今 (11) 日因公司更名全面換發新股票上櫃開始買賣。桓鼎 - KY 此次更名，主要是為了讓「崇佑」這個品牌更專注於建材外，最終目的是讓「桓鼎」朝多元化經營模式進行發展，除持續爭取國內案件工程外，桓鼎 - KY 也著手展開深耕台灣的佈局，以創造更大綜效。

桓鼎 - KY 於 8 月 24 日公布 7 月自結，受惠第三季市場需求旺季推升，單月稅後純益 603 萬元，年增 2.48 倍，每股純益 0.17 元。於 9 月 8 日公告 8 月合併營收為 1 億元，較去年同期的 8011 萬元成長 24.8%。

桓鼎 - KY 表示，已擺脫上半年受到疫情的低檔影響，7 月營收站穩億元高檔水準，主要係受惠於寧波新世界大樓、恒大地產大樓及緬甸 Mottama 企業大樓 – M Tower 等大型金屬建材訂單出貨貢獻，推升金屬天花板、金屬隔間牆體銷售表現暢旺，隨著集團擴大東南亞及台灣等市場布局效益逐步顯現，在金屬建材業務接單能力的提升，有望挹注旗下上海松江廠與江蘇鎮江廠等生產基地產能稼動率保持良好水準，創造集團更為有利之營運表現。

展望 2020 年第四季，桓鼎 - KY 維持審慎樂觀看法。集團致力擴大整體營收規模、優化產品結構創造更佳的經營獲利空間，除持續透過生產製程升級提高自動化生產效益，穩步擴增金屬天花板與金屬隔間牆體產能，看好高端辦公樓、生物製藥、公共工程等對於金屬建材裝修需求提升，並加大台灣的投資力度，有望於第四季起逐步出貨認列，挹注集團未來營運保持良好成長動能。