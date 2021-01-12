新壽92.888億元標下中華開發大樓 先自用再危老重建讓資產翻倍

中華開發大樓今 (12) 日標售，新光金 (2888-TW) 旗下新光人壽以 92.888 億元得標，新壽表示，由於新光的「起家厝」新光南東大樓、新光產物大樓、新光纖維大樓已啟動危老重建與都更等計畫，員工就可先搬遷至中華開發大樓，作為短期自用使用，未來待三棟大樓完工後，將推動中華開發大樓進行危老重建，屆時資產價值將翻倍。

新壽表示，響應政府推動台灣成為亞洲研發中心，未來將吸引更多外資企業進駐，因此看好有「金融華爾街」之稱的南京商圈，中華開發大樓位於南京東路五段，面積約 7979 坪，坐落於捷運南京三民站旁，屬於傳統辦公商圈，交通區位、商業氣息佳，且面南京東路具廣告效益。

新壽進一步指出，標下中華開發大樓後，南京東路從一段到五段都有新壽的大樓足跡，包括新光纖維大樓、新光南東大樓、新光南京科技大樓、台北金融大樓、前瞻金融大樓，合計共握有 6 棟大樓位於南京東路。

而新壽去 (2020) 年底特別成立資產活化小組，著眼新光 200 棟資產活化運用，可望提升資產價值，並創造更高的租金收入，為公司創造最大效益。

其中，新光南東大樓、新光產物大樓、新光纖維大樓都已啟動危老重建或都更計畫，因此中華開發大樓現階段將先作為短期自用使用，未來待三棟大樓完工後，預計五年後，將推動中華開發大樓危老重建，預計可興建地下 4 層、地上 19 層的辦公大樓。