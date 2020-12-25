震撼！新光金李紀珠請辭金控、新壽董事與副董

新光金 (2888-TW) 聖誕夜投下震撼彈，今 (25) 日晚間公告，李紀珠主動請辭新光金及新光人壽董事與副董事長，改由創投公會理事長邱德成接任，而李紀珠則改派新光銀行出任董事兼副董事長。

2016 年 9 月，李紀珠受邀擔任新光金總經理兼新光人壽副董事長，典禮由董次長吳東進親自監交，不過隨著李紀珠空降新光金大位，吳東進長女吳欣盈與李紀珠紛爭也浮出檯面，被外界喻為「雙姝鬥」，2017 年，吳欣盈退出新光金董事會，外界解讀，可以看出吳東進對李紀珠的重用。

不過今年新光金人事動盪，6 月 19 日股東會後旋即召開董事會，吳東進宣布卸任金控董座，由前新光金副董許澎接任，吳東進仍是新光人壽董事長，新光金懸缺兩年的總經理一職，由吳東進次女吳欣儒擔任；7 月 10 日李紀珠就宣布卸下新光金控，及新光人壽發言人身分。

不料，吳東進在 9 月遭金管會拔掉職位，李紀珠在今日董事會前提出辭呈，表達個人階段性任務已完成，要與吳東進創辦人共進退，請辭新光金及新光人壽董事與副董事長。

新光金控及新光人壽新任董事與副董事長邱德成，曾任台灣人壽監察人及副董事長，在金融圈資歷與投資經驗豐富，目前除擔任多家上市公司董事外，並擔任益鼎創投董事長及中華民國創投商業同業公會理事長。