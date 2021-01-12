IT需求強 友達今年曲面顯示器可望拿下全球近半市占

研調機構集邦 (TrendForce) 旗下顯示器研究處今 (12) 日表示，受惠宅經濟延續，液晶顯示器等 IT 產品需求持續延燒，但受上游 IC 零組件短缺影響，預期品牌市占將更集中，台廠面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 則可坐穩市占前五名，其中，友達曲面顯示器面板今年可望拿下近五成市占。

集邦分析，受品牌廠對曲面面板需求強勁帶動下，友達近年持續著重增加曲面產品產能，今年可望拿下全球近半曲面面板市占，在電競、曲面液晶顯示器帶動下，估友達今年全球顯示器面板市占可望上升至 18%、年增 2 個百分點，位居第四，群創則因極力增加大尺寸、IPS、電競產品占比，估顯示器面板市占將降至 10%、年減 3 個百分點。

觀察今年顯示器面板發展趨勢，集邦指出，IC 短缺越趨嚴重，讓供需缺口持續擴大，而三星顯示器 (SDC) 計畫逐步淡出液晶顯示器面板供應，預估今年市占將自從去年 12% 降至 1%。

韓廠退出後，也讓中國廠商市占率進一步擴大，集邦表示，京東方將坐穩龍頭寶座，今年可望拿下整體顯示器面板 31% 市占，年增 5 個百分點；華星光、惠科也分別因買下三星顯示器蘇州 8.5 代線、擴大自身產能配置，市占率也將分別提升至 9%、7%。