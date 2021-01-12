〈焦點股〉7檔散熱廠去年營收創高 吸引買盤回籠

台股今 (12) 日早盤站上 15600 點，續創歷史新高，但隨著高檔獲利了結賣壓出籠，指數受到壓抑，不過，資金持續進行輪動，其中，7 檔散熱廠去年營收均改寫新高，吸引買盤回籠，雙鴻早盤爆量大漲逾半根停板，股價創波段新高，超眾、奇鋐等也有 1-3% 的漲幅。

散熱廠去年下半年營運倒吃甘蔗，受惠筆電、手機、車用需求強勁，12 月、第 4 季營收普遍表現亮眼，帶動 7 家全年營收改寫歷史新高，雙鴻今日早盤獲資金進駐，一度勁揚逾 6%，衝上 240 元，創波段新高，但隨著高檔賣壓出籠，漲勢略為收斂；超眾早盤也有近 4% 的漲幅，最高來到 229 元，隨後漲幅縮至 1% 左右；奇鋐、健策等股價同樣表現強勢。

雙鴻 (3324-TW) 去年底受惠筆電客戶新品積極拉貨，帶動市占率攀升，加上 Chromebook 需求同步成長，雙鴻去年 12 月、第 4 季、全年營收同寫新高。展望後市，雙鴻已與客戶討論今年筆電新機種訂單，營收貢獻有望較去年成長，且英特爾將推出 Whitley 平台伺服器處理器新品，雙鴻伺服器開始出貨，有助毛利率成長。

超眾 (6230-TW) 去年 12 月營收 9.64 億元，年增 21.6%、月增 14%，創歷史單月新高，全年累計營收達 91 億元，年增 6.2%，不僅首度突破 90 億元大關，營收也創新高。董事長永井淳一日前表示，旗下四大產品線今年營運看增，除了伺服器、網通產品需求維持高檔，部分筆電訂單遞延至本季、手機需求也將回溫，加上越南廠今年開始投產，營運拚更上一層樓。

泰碩 (3338-TW) 也因第 4 季手機拉貨動能提升，加上使用熱板的電競筆電陸續出貨、伺服器需求暢旺，上季營收 12.94 億元寫同期次高，累計去年營收達 52.57 億元，年增 12.59%，締新猷。法人預期，今年持續受惠手機、筆電出貨成長，營運同步看增。

顯卡散熱風扇龍頭廠動力 - KY(6591-TW) 去年 12 月營收 1.49 億元，月減 11.64%、年增 32.42%；第 4 季營收 4.88 億元，季增 8.69%、年增 45.24%，同寫新猷。動力表示，宅經濟發燒帶動繪圖卡相關散熱風扇訂單增溫，下半年 NVIDIA 及 AMD 相繼推新款 GPU，再推升高階顯示卡用散熱風扇出貨量大幅成長。

力致 (3483-TW) 今年積極布局車用市場，提供車廠電子系統散熱解決方案，目前已間接打入歐、日、韓車廠，包括電動車、汽柴油車、傳統轎車等。力致去年 12 月營收 6.12 元，月增 19.7%、年增 56.82%；第 4 季營收 16.42 億元，季減 4.76%、年增 29.7%，去年單月、第 4 季同寫歷史次高。