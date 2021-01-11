旭然投資5億元設越南廠 將在本季試量產

自有品牌過濾大廠旭然 (4556-TW) 斥資 5 億元在越南建置新廠，將在今 (2021) 年第一季進入試量產，有助進一步掌握東南亞市場在地需求，鎖定赴越投資的台商，該新廠完成，將成第二個海外生產據點。

旭然生產朝上下游垂直整合，目前旗下擁有的台灣雲林一、二廠也加速更新，雲科二廠在去年第四季建置 PP 熔噴布生產線，今年第一季可望完成整改工程，屆時高階打摺濾芯將可展開 24 小時規模化量產，而雲科二廠也將於今年下半年完成更新。

旭然在今 (11) 日公布最新營收，2020 年 12 月營收 4250 萬元，月增 9.94%，年增 12.01%，2020 年第四季營收 1.14 億元，為今年單季新低，季減 16.35%，年減 21.56%，2020 年全年營收 5.09 億元，創新高，年增 1.36%。

旭然表示，受惠半導體暨電子等產業主要客戶持續投入資本支出擴建新廠計畫及過濾耗材汰換需求暢旺，加上台商回台投資趨勢，旗下自有品牌 Filtrafine 工業過濾產品應用領域廣泛，帶動集團整體接單、銷售表現仍站穩高檔水準；其中，2020 年半導體暨電子等產業應用營收較 2019 年成長 32％，占整體營收比重達 40%，同步持續優化兩岸生產基地產能效率，挹注旭然 2020 年全年營收繳出歷史新高的表現。

旭然 2020 年前三季稅後純益 2871 萬元，每股稅後純益 0.69 元。