超微看好明年PC市場成長 台IC設計廠明年營運續旺

超微 (AMD-US) 執行長蘇姿丰今 (1) 日指出，明年 PC 需求將延續今年熱度，看好 2021 年 PC 市場持續成長，且超微擁有完整的產品組合，市占率將不斷提升；台廠祥碩 (5269-TW) 為超微 PC 晶片組主力代工廠，隨著客戶對 PC 市況樂觀，明年營運將受惠。

蘇姿丰表示，PC 市場不會因疫情趨緩而下滑，現階段每人都需要一台電腦，PC 已變得不可或缺，更重要的是，超微專注中高階市場，擁有完整的產品組合，有助超微長期提升市占率。

祥碩今年除了 X570 外，幾乎拿下超微所有晶片組訂單，包括 400、500、600 系列，涵蓋所有主流市場，且因超微市占率不斷提升，祥碩營收表現也亮眼，前 10 月營收達 56.62 億元，年增 87.81%，創下同期新高。

展望明年，隨著超微釋出明年市況樂觀，加上市占率不斷提升，祥碩為超微代工的晶片組出貨可成長揚，且也與客戶開發下一世代產品，有助祥碩未來三年營運。

另外，台相關 IC 設計廠如聯陽 (3014-TW) 因深耕 PC 市場，在 Super I/O 控制晶片享有高市占率，並支援英特爾 (INTC-US)、超微兩大平台，也可隨著 PC 市場成長。