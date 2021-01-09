後疫情+弱美元時代 投信：2021投資掌握USA訣竅

後疫情時代投資應該如何布局，保德信投信指出，今年全球景氣回升、政策利多持續出爐，在美元弱勢趨勢等方向不變，投資策略「股優於債」建議第一季不妨降低現金部位，透過「USA」來參與市場漲升行情。

保德信投信市場策略團隊主管葉家榮表示，美國選後的新局，「U」是指 USD，也就是投資美國企業或是美元計價標的，「S」是指 Superior，宜挑選最具有優勢的新興市場，特別是中國與台灣，「A」則是指 America，聚焦美國產業布局，包括醫療生化與新型態消費等，以提升投資效率。

葉家榮指出，展望第一季行情，看好三大央行維持寬鬆環境，持續購債，且美國新一輪紓困刺激方案過關，皆有助於帶動整體消費動能回溫，進而刺激企業補庫存效應，配合疫苗問世以及全球各國陸續施打，有利於全球經濟向正面發展。

葉家榮說，今年首季投資主軸仍維持股市相較債市更為樂觀看法，股市投資方面，國家別以新興市場的台股、中國股市為首選，產業別則建議聚焦醫療生化、新消費類股。

另外，如要布局債市，建議挑選美國高收益債，以及美元計價的優質企業債為主。

在新興市場方面，葉家榮表示，台股受惠遠距與消費電子商機，不僅去年度的出口數據持續暢旺，指數也隨企業獲利面、資金面等雙引擎推升續創新高，預期科技股仍為投資要角，將帶動今年第一季大盤再創高的機率不小。

