MCU廠2020年營收多家創高 盛群改寫單季、全年新猷

MCU 廠盛群 (6202-TW)、凌通 (4952-TW)、應廣 (6716-TW) 今 (7) 日同步公告 2020 年 12 月營收，三家年增幅皆逾一成，帶動去年全年營收表現亮眼，盛群更改寫單季、全年營收新高，應廣、凌通去年則分別改寫新高、三年高。

盛群 2020 年 12 月營收 5.01 億元，月減 14.66%，年增 30.37%，第四季營收 16.56 億元，季增 9.96%，年增 35.63%，累計 2020 年營收 56.15 億元，年增 22.48%。

盛群去年第四季隨著海外市場回溫，加上台灣、中國客戶拉貨力道續強，營收再創新高，且因去美化、疫情、產能排擠三大效應催化，客戶多提前下單，帶動營收逐季走高，第三季、第四季已連兩季改寫新高。

凌通 2020 年 12 月營收 2.61 億元，月減 1.86%，年增 57.97%，第四季營收 8.29 億元，季減 3.05%，年增 41.47%，累計 2020 年營收 29 億元，年增 10.07%。

凌通也受惠行車紀錄器客戶回補庫存，以及外接視訊鏡頭需求熱絡，第四季營收維持高檔，且由於晶圓代工產能吃緊，已開始調漲 32 位元 MCU 價格，漲勢一路延續至明年，帶動去年全年營收創下三年來新高。

應廣 2020 年 12 月營收 0.62 億元，月減 7.47%，年增 11.06%，第四季營收 1.91 億元，季減 5.52%，年增 7.91%，累計 2020 年營收 6.82 億元，年增 30.75%。

應廣則因消費品對 MCU 需求持續延燒，加上遠距辦公帶動的雲端伺服器需求提升，推升整體營收續創新高，展望明年，董事長唐燦弼表示，審慎樂觀看待產業發展及市場成長，除了訂單動能持續，應廣也將積極提升高階產品比重，提升獲利表現。